RMB vandt åbningskampen

Mads Eller scorede sæsonens første mål. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls måtte kæmpe hårdt for sejren i premierekampen mod Odense Bulldog, som blev sikret i den forlængede spilletid, da Steffen Klarskov scorede det afgørende mål, på en elegant pasning fra Mads Eller.

Af Flemming Haag

Inden aftenens kamp mod Odense Bulldogs, blev der overrakt blomster til Morten Andreasen, Rasmus Astrup og Patrick Flügge der alle har indstillet karrieren. Jannik Karvinen, som også har indstillet karrieren, var forhindret i at møde op til aftenens kamp.

Rødovres start femmer: Marco Illemann, Miro Keskitalo, Thomas Olsen, Andre Pison, Nikolaj Zorko.

Anden kæde: Lasse Mortensen, Nick Crawford, Matthias Asperup, Marko Virtala, Teemu Virtala.

Tredje Kæde: Kasper Larsen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Steffen Klarskov, Niklas Carlsen.

Fjerde kæde: Frederik Kaels, Christoffer Frænell, Kim Johansson, Jonas Sass, Magnus Carlsen.

Matt O’Connor starter i målet, med William Rørth som backup.

Efter at RMBs tidligere kaptajn Morten Andreasen nu er blevet trænerassistent, er Mighty Bulls nye Kaptain Teemu Virtala. Nicklas Carlsen og Steffen Klarskov er begge assisterende kaptajner.

Første periode.

En frisk start på kampen, hvor der blev afsluttet flittigt. Allerede efter fire minutter, stod Mads Eller for Metalligaens første scoring, da han elegant løftede pucken op i net taget.

Tre minutter senere, faldt kampens første udvisning, da der blev dømt Hooking mod Odenses Yannick Vedel.

Efter et minuts powerplay, øgede Steffen Klarskov til 2-0. Midt i perioden, blev det ”Tyrenes” tur til, at tage plads i straffeboksen.

Først fik Teemu Virtala to minutter for Tripping. Kort efter blev der dømt Roughing mod Miro Keskitalo, så hjemmeholdet måtte spille 3 mod 5 i halvandet minut.

RMB var netop blevet fuldtallige, da Thomas Olsen fik to minutter for Interference. Men et sikkert boksplay, forhindrede at Odense fik scoret. En tempofyldt første periode, hvor Odense vandt skudstatistikken 6-15, hvilket ikke giver et retvisende billede af spillets fordeling, men skal ses i forhold til hjemmeholdets udvisningsperioder.

Anden periode.

Der var kun spillet tre minutter af anden periode, da Odenses Riley Bourbonnais fik to minutter for en Cross-checking. Tros et godkendt powerplay, lykkedes det ikke hjemmeholdet at overliste Ewan Cowley i Odenses mål.

Så løb Rødovre ind i et par dyre udvisninger. Først fik Mads Eller to minutter for High Sticking. Tre sekunder før Eller igen kom på isen, reducerede Odenses Sebastian Ehlers. Umiddelbart efter blev Jonas Sass sendt i straffeboksen for Tripping, en meget tynd kendelse. Efter et minuts boksplay blev det 2-2, da Riley Bourbonnais sendte pucken i nettet.

Et minut inden periodepausen, faldt der endnu en udvisning, da Odenses Christopher Kamph begik en Charging mod Steffen Klarskov.

En anden periode, som tempomæssigt ikke kom på højde med første periode.

Tredje periode.

Mighty Bulls begyndte tredje periode i overtal, men fik ikke etableret sit powerplay. Tre minutter inde i perioden opstod der en infight mellem hjemmeholdets Thomas Olesen og Odenses temperamentsfulde Riley Bourbonnais.

Herefter kom der mere intensitet i kampen. Det resulterede i endnu en udvisning til Odense, da Oliver Anker Christiansen fik 5 minutter for Roughing.

Det lykkedes ikke for hjemmeholdet, at spille sig frem til en scoring, trods et massivt pres. Odense var igen blevet fuldtallige, da der blev dømt straffeslag til Odense. Matt O’Connor greb Yannick Vedels forsøg.

Med tre minutter tilbage af tredje periode, fik Nick Crawford to minutter for Slashing, og RMB måtte spille i undertal i kampens slutfase.

En intens og tempofyldt tredje periode, som endte uden scoring, og kampen måtte ud i forlængelse.

Steffen Klarskov sendte pucken i mål i tiden 63:40, efter en perfekt set pasning fra Mads Eller, og 3-2 til Mighty Bulls, som måtte fighte hårdt for de to point i premierekampen.