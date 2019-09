RH talenter i første division

Trænerteamet Nikolaj Moltrup-Ryom og Troels Brøns skal føre RHs damer til overlevelse i 1. division. Foto: Privat

Håndbold Rødovre HKs unge og talentfulde damehold, der efter en overbevisende præstation i sidste sæson vandt 2. division, skal nu prøve kræfter i landets næstbedste række. Det er et ungt og urutineret hold med et stort potentiale, hvor det primært er årgang 98 og 99 der er de bærende kræfter på det nye 1. divisionshold, hvor spillertruppen stort set består af Rødovrepiger. Første kamp spilles søndag den 8. september kl. 15 mod Vendsyssel Håndbold i Rødovre Stadionhal.

Af Flemming Haag

Nyt trænerteam.

Nikolaj Moltrup-Ryom havde sin første sæson som træner for RHs damer i sidste sæson, hvor han førte det unge mandskab frem til en overraskende oprykning.

I denne sæson, består trænerteamet for RHs damer af Nikolaj Moltrup-Ryom og Troels Brøns. De to trænere kender hinanden fra Virum, hvor de tidligere har arbejdet sammen. Udgangspunktet for vores samarbejde er, at vi er to trænere og ikke en cheftræner og en assistent, siger de to træner samstemmende.

Forventninger til den kommende sæson?

Om forventningerne til den kommende sæson, siger trænerteamet. ”Vores vurdering er, at hvis vi skal klarer os som ny oprykket, så er vi nød til at træne meget, og træne en tand mere end i sidste sæson, så vi træner nu fire gange om ugen. Vi har fået hævet tempoet i træningerne og bundniveauet hen over sommeren, og vi har piger, som har den nødvendige fysik som er nødvendig i 1. division, og pigerne har en god træningsmentalitet, det kan man komme langt med, så det bliver spændende ”, siger de to trænere og fortsætter.

”Vi vil naturligvis helst undgå at spille om, at rykke direkte ud. Vi tror ikke, at vi rykker direkte ud. Vores ambition er at slå de to andre oprykkere Sæby og Stjernen, og vi får helt sikkert sejre på hjemmebane, og så kommer vi til at overraske på udebane.

Som optakt til turneringen, har vi spillet tre træningskampe i Bad Blankenburg mod hold fra den tyske 2. Bundesliga. Vores tur til Tyskland var meget vellykket, og niveauet flyttede sig på de 4 træninger og 3 træningskampe. Erfaringen fra kampene i Tyskland er meget værdifulde, hvor der blev spillet fysisk og med højere tempo, hvilket har gjort os klar til det, der møder os i 1. division.

Ud over kampene i Tyskland, blev det til en sejr på 30-24 over AGF, som rykkede ned fra 1. division i sidste sæson”, siger de to trænere, der forventer, at det bliver svært mod Bjerringbro, Sønderjyske, Ringkøbing, DHG og Odense Håndbold i den kommende sæson.

Spændende og kvalificeret tilgang.

I sidste sæson, var Stinne Strøjr alene om at vogte målet. Trine Hammer som var skadet i sidste sæson, er blevet sin skade kvit, og der er tilgang af finske Sofia Lindgård, så det ser fornuftigt ud på målmandsposten.

Katharina Juhl Hansen er efter en sæsons fravær vendt tilbage. Christina Søndergaard og Caroline Nielsen er kommet til fra U-18, Ida Gerdes er kommet tilbage efter et ophold i Skanderborg ligesom Amalie Glass der har været en tur i fynske Oure og Tved. Louise Maribo er kommet fra FIF, og endelig er der kommet tilgang af Agnethe Boysen fra Ringkøbing, der senest har spillet en sæson i Schweiz.

Tre spillere fra sidste sæson, er ikke en del af den nye spillertrup. Line Kejser er udviklingsstudent, Emilie Tautoft er flyttet til Jylland og Amalie Rasmussen kan ikke afse den nødvendige tid.

Lægger ud mod Vendsyssel på hjemmebane.

Det er fint nok, at vi skal møde Vendsyssel i den første kamp, mener de to trænere. ”Der er ingen der forventer at vi vinder. Det havde været et pres, hvis vi skulle møde Sæby i den første kamp. For der skal bare to point ind på kontoen, så det havde været et større pres. Vendsyssel er tæt på at være en ønske modstander, for det er et hold vi vurdere, vi kan spille lige op med. Der er mulighed for at få point, og omvendt, hvis vi taber efter at have gjort en god indsats, så er det fint, det er ikke nogen katastrofe. Det bliver helt sikkert vanskeligere ude mod Ringkøbing ugen efter”, vurderer de to trænere.

Kampen mod Vendsyssel Håndbold, spilles søndag den 8. september kl. 15:00 i Rødovre Stadionhal.