Revanche udeblev

Ask Kristoffersen blev RHs mest scorende med fem mål, i kampen mod TIK Taastrup. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs modstander i søndagens åbningskamp TIK Taastrup, rykkede op i anden division sammen med RH. I sidste sæson vandt TIK Taastrup begge de indbyrdes opgør, hvilket også blev tilfældet i søndagens åbningskamp.

Af Flemming Haag

Intens første halvleg.

Rødovres håndboldherrer er efter en sæson i tredje division, tilbage i 2. division. Modstanderen i åbningskampen var TIK-Taastrup, som rykkede op sammen med RH.

RH kom bedst fra start, og var foran 5-2 efter otte minutter. TIK kom tilbage og fik udlignet til 5-5, inden Kristoffer Leth og Ask Kristoffersen øgede til 7-5 midt i halvlegen. Hjemmeholdet kom på 8-6, hvorefter der opstod tumult i hjemmeholdets forsvarzone, hvor der virkelig blev taget fat. Hændelsen resulterede i en udvisning til hvert hold, og der var efterfølgende tænding på halvlegen ud.

Gæsterne tog initiativet og kom foran 8-9 og holdt føringen halvlegen ud, og kunne gå til pause med en to-måls føring 11-13.

En intens og jævnbyrdig første halvleg, hvor gæsternes målvogter Niels Voetmann med storspil, skabte problemer for hjemmeholdets skytter.

Fortjent TIK sejr.

Intensiteten fra første halvleg havde lagt sig i pausen, og tempoet var mere moderat, fra starten af anden halvleg.

Taastrup holdt deres to måls føring til stillingen 13-15 hvor der var spillet tre minutter. Så rykkede gæsterne, og kom på 13-19 hvor der var spillet otte minutter. Taastrup holdt deres solide føring 17-22, til midt i halvlegen, hvor de blev ramt af en dobbelt udvisning. Rødovre fik en god mulighed for at komme tilbage, men det lykkedes ikke for hjemmeholdet at score i spil 6 mod 4.

Herefter faldt tempoet i kampen, og med skiftende scoringer, kørte Taastrup en sikker og fortjent 21-28 sejr hjem.

Skuffende comeback.

Det blev ikke den bedste start på sæsonen for RHs herrer. Efter en fin åbning på kampen med fart på angrebsspillet, og en fornuftig defensiv, løb holdet tør for ideer efter den turbulente episode, der opstod midt i første halvleg. Herfra tog Taastrup over, øgede stødt, og så sig ikke tilbage.

Næste kamp:

Rødovre HK møder IF Stadion, lørdag den 28. september kl. 13:20 i Energi Center Voldparken Hallen.