Oplev historiens vingesus i hestevogn

Den sidste søndag i september afholdes den årlige Befæstningsdagen på Vestvolden. Foto: Arkiv

befæstningsdagen Befæstningsdagen på Vestvolden bliver i år med aktiviteter ved både Ejbybunkeren, Artillerimagasinet og ude på den historiske vold. Og du kan opleve det hele i hestevogn.

Af Christian Valsted

Det er efterhånden gået hen og blevet en god tradition, at der lokalt afholdes ’Befæstningsdagen’ på Vestvolden. Siden årtusindskiftet er dagen blevet markeret på Vestvolden og i år er der aktiviteter flere steder.

”I forhold til tidligere har vi spredt det lidt mere ud,” fortæller Martin Jespersen, der er museumsleder i Ejbybunkeren. I år kan man møde de historiske aktører fra Dansk Militærhistorisk Selskab på kanonbatteriet og på selve voldene, hvor de danske soldater var klar under 1. Verdenskrig.

Ved Artillerimagasinet

optræder de tyske 1. Verdenskrigssoldater fra gruppen Westfront 1916 og Lokalhistoriske Forening, der fortæller rødovrehistorien og Danmarks Naturfredning, der arbejde med naturen i Rødovre.

Det er også ved Artillerimagasinet den traditionelle feltgudstjeneste afholdes fra klokken 11 og her kan der også købes gullasch, når den store gullaschkanon er varm omkring middagstid.

”Vi opfordrer gæsterne til at tage cyklen med, men strækningen er ikke længere end at voksne og større børn sagtens kan gå og det er jo en smuk tur langs med Vestvolden,” siger Martin Jespersen.

De mere mageligt anlagte kan i år også tage turen langs volden i hestevogn. For at binde det hele sammen har arrangørerne nemlig indgået en aftale med en professionel kusk. Hestevognen kører på strækningen mellem Artillerimagasinet og Ejbybunkeren mellem klokken 11 og klokken 16, hvor arrangementet slutter. En tur i vognen koster en tier.

Befæstningsdagen i Rødovre finder sted søndag den 29. september og arrangeres af Oplevelsescenter Vestvolden i samarbejde med Skoletjenesten Københavns Befæstning, Dansk Militærhistorisk Selskab, Westfront 1916, Vestvoldens Venner og Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Rødovre.

