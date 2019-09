Nyt Bynet rammer Rødovre hårdt

Sådan ser dine nye buslinjer ud i Rødovre

Cityrringen Den 29. september åbner Cityringen og for mange vil det betyde nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi man kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen. Byen åbner sig op, og rejserelationer, vi ikke tidligere har haft, bliver pludselig mulige, fordi vi kan rejse under jorden. På overfladen må især ældre borgere fra Rødovre dog spejde efter de busser, der tidligere hjalp dem til hovedstaden og på hospitalet.

Af André Bentsen

Med 17 nye stationer i Hovedstadsområdet, skal også de lokale busser køre nye steder hen, så tog, bus og metro supplerer hinanden.

Det nye busnet hedder Nyt Bynet og åbner 13. oktober, som er første søndag i efterårsferien – 14 dage efter, at Cityringen åbner.

“Mange af os får en ny vej til arbejde, skole og fritidsaktiviteter, når Cityringen og Nyt Bynet træder i kraft. Det tager tid at finde ud af de nye ruter, og kræver derfor også, at man har mulighed for at orientere sig i de informationskanaler, man normalt bruger. Derfor er vi glade for, at man nu også har mulighed for at se de nye rejseveje i Rejseplanen” siger Movias plandirektør Per Gellert.

Metrocityringen åbner 29. september, og 13. oktober skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer, bus og tog. De mange nye rejseveje er nu også lagt ind i Rejseplanen.

Om Nyt Bynet

Når Nyt Bynet åbner, skal 33 buslinjer tilpasses, så de passer godt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog. Nyt Bynet er blevet planlagt ud fra fire principper: Det første princip handler om at skabe store skiftesteder der, hvor bus, tog og metro mødes. På den måde kan man komme flere steder rundt i byen, når Nyt Bynet åbner, og byen vil måske føles endnu mindre end den gør i dag.

Det andet princip handler om at have mange afgange der, hvor der er mange passagerer. Det betyder, at Movia har lagt buslinjer sammen på centrale strækninger. Det kan betyde, at du måske får lidt længere gåafstand til stoppestedet, end du har i dag. Til gengæld får du busdrift hele døgnet med mange afgange i timen.

Det tredje princip handler derfor om, at undgå, at A-busserne kører lige ovenpå metroen. Det giver mere kollektiv transport til flere, hvis A-busserne kører andre ruter der, hvor der ikke er en metro.

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på knap 450 buslinjer. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland.