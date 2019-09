Ny butiksarkade holder tidsplanen

Boligselskabet AKB har fået syv millioner kroner for grunden. Pengene skal blandt andet bruges på en omfattende rør- og køkkenudskiftning af boligselskabets lejemål i Kærene. Foto: Brian Poulsen

rejsegilde Der var pølser i svøb til alle, da bygherren Innovator i sidste uge fejrede rejsegilde for den nye butiksarkade i Nørrekær.

Af Christian Valsted

Alt går helt efter planen med byggeriet af den nye butiks-

arkade i kærene. Innovator, der købte grunden af boligselskabet AKB, forventer fortsat at aflevere projektet i slutningen af november måned.

”Der har ligget butikker i den samme skal siden 1969 og der er sket meget med dagligvarehandlen siden. Områdets beboere kan se frem til en helt tidssvarende Netto-butik, der bliver dobbelt så stor,” fortalte udviklingschef fra Innovator Mahad Farah, da der torsdag, i sidste uge, var til rejsegilde på byggeriet.

Ud over en ny Netto-forretning, der bliver med samme butikskoncept, som butikken på Tårnvej, flytter frisøren og pizzeriaet også tilbage i de nye lokaler i Nørrekær.

Grønt tvist på taget

Ud over de tre lejere vil den nye bygning få nyttehaver på taget. En idé som boligselskabet AKB selv forelagde Innovator og som formanden for boligselskabet, Klaus Lind Bentsen, har store forventninger til.

”Det er selvfølgelig fristende at bygge beboelse ovenpå, men det, synes vi, slet ikke var oplagt i dette tilfælde. Vi er et grønt boligselskab og jeg ser frem til at følge med i, hvordan hele nyttehave-idéen kommer til at folde sig ud,” siger Klaus Lind Bentsen om projektet på taget af butiksarkaden, der vil blive indrettet med drivhuse og som sagt hyttehaver.

”Vi er i gang med at starte en forening med beboere og det er foreningen, der skal finde ud af, hvad der mere præcist skal ske på taget. Jeg tænker, at det er oplagt at involvere børnehavebørnene fra Mælkevejen, der ligger lige bag byggeriet, så de kan se, hvordan en gule-

rod ser ud, inden den ligger i en plasticpose. En lille café kunne også være fristende, men det er helt op til foreningen,” siger Klaus Lind Bentsen.