Nulløsning i Espelunden

Det var mere fight end kønt spil i dagens kamp i Espelunden.

FODBOLD Avarta tog hjemme imod rækkens bundprop BK Frem, i en kamp der endte uden scoringer, men hvor gæsterne var tættest på sejren.

Af Mike Hjulmand

Avarta kunne med en sejr i dag hjemme over Boldklubben Frem spille sig op på rækkens tredjeplads. Kampen i Espelunden blev dog ikke den mest seværdige fodboldkamp, og jo tættere kampen kom på de 90 minutter jo mere så det ud til at begge hold var tilfredse med det ene point.

”Det var en mangelfuld præstation for vores side i dag. Jeg er rigtig glad for vores ene point i dag, det viser også at vi på vores mindre gode dage får point, men det var dog heller ikke i dag at vi underholdte publikum,” siger cheftræner Thomas Westh Hansen.

Mødes igen på onsdag

Avarta hjemme mod Boldklubben Frem, det er en kamp der gentager sig på onsdag i Espelunden, hvor de to hold skal mødes i Sydbank Pokalen.

”Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at vinde kampen og komme videre i pokalturneringen.,” fortæller cheftræneren

Næste kamp: Kampstart klokken 17:15 i Espelunden på onsdag den 4. september, hvor der er lagt op til pokalbold og Avarta igen kan byde velkommen til BK Frem.