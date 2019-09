Nikolaj Moltrup-Ryom ” Jeg er meget tilfredse med det vi har set i dag”

Nikolaj Moltrup-Ryom og Troels Brøns, var tilfreds med deres holds præstation mod Vendsyssel. Foto: Privat

Af Flemming Haag

RHs træner Nikolaj Moltrup-Ryom siger efter kampen mod Vendsyssel Håndbold.

”Det vi glædede os mest til at se i kampen mod Vendsyssel, det var om vi havde niveauet, og det få vi tydeligt vist i første halvleg, at vi har. Malurten er, at vi tre til fire gange har muligheden for at komme foran, og det får vi ikke gjort, det havde måske givet den sidste selvtillid, den sidste tro på, at det godt kunne lade sig gøre. Vi viser mod, tager ansvar og gør alt det vi har trænet. Vendsyssel blev nummer fire sidste år, så set i lyset af det, er det rigtigt fint set over hele kampen”.

”Vi må se på hvad der sker i starten af anden halvleg. I forsvaret er tempoet for lavt, dårlige beslutninger i angrebet og de scorer for nemt. De tre mål vi taber med, det er dem vi mister der. Det er virkelig en skam, for jeg syntes det er fint, at vi fysisk kan stå distancen og vi laver ikke flere tekniske fejl en Vendsyssel. Så vi kan sagtens være med håndboldmæssigt og fysisk, så er der noget med at være snu på det rigtige tidspunkt, og det kan være svært, når truppen er 20 år i snit, så kan det være svært i sin første 1. divisionskamp at være snu, men det er vi forhåbentlig om ti kampe, for det er netop noget med at scorer det mål, så vi kommer foran, i stedet for at smide bolden væk når man har muligheden” siger Nikolaj Moltrup-Ryom og fortsætter.

”De sidste fem minutter spiller bagspillerne ikke med det mod der skal til at scorer mål, de håber på noget ved at hælde bolden ind til stregen, i stedet for selv at tage ansvaret og hakke den ind, så det må vi se på.

Men Troels Brøns og jeg er meget tilfredse med det vi har set i dag, det er surt at tabe en tæt kamp, men omvendt er det også vildt fedt og se, at vi kan være med i 1. når vi spiller lige op med et top fire hold”, slutter Nikolaj Moltrup-Ryom.

Vendsyssel træner Kent Ballegaard har følgende vurdering af kampen mod Rødovre HK.

”Jeg oplevede kampen som man måske kunne frygtede lidt, en præmierekamp, hvor det bliver lidt vanskeligt med mange tekniske fejl. Jeg syntes egentligt vi startede fint og tager det momentum vi gerne vil have i kampen, men det bliver for meget på Rødovres præmisser i sådan en kamp, det var ikke godt for os, det var godt for Rødovre. Jeg har talt med mine piger om at Rødovre kæmper med næb og klør som oprykkerhold, de knokler for det. Vi er glade for at vi får to point, det var ikke kønt, og jeg er ikke super tilfreds med vores indsats, men det var to point og det er trods alt det vigtigste.

Jeg syntes det er fint at Rødovre er med, de kompetencer de har, bringer de godt i scene, de er gode til at finde deres stregspillere, det vidste vi godt på forhånd, og de får rigtig meget ud af det materiale de har, så respekt for det, de skal nok få nogle point. Jeg ser gerne at Rødovre bliver oppe, det er en af de gode traditionsklubber i Danmark, så det ser jeg gerne.

Vi har en klar målsætning om at komme i top tre i år, det skal vi lade være med at fokuserer på efter kampen i dag, for så kommer vi ikke der op, men det er det vi vil, vi skal være med til, at præge toppen af rækken” siger Kent Ballegaard.