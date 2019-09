Nicklas Carlsen ”Det var fedt med en sejr”

Nicklas Carlsen scorede et klasse mål til stillingen 2-0 i anden periode. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Vores målmand Matt O’Connor, har nogle fantastiske redninger i dag, og han holder os inde i kampen, indtil vi ligesom vågner op, sagde Nicklas Carlsen, efter 4-1 sejren over de danske mestre.

Af Flemming Haag

RLN talte med Nicklas Carlsen efter 4-1 sejren over de danske mestre fra Rungsted.

Om første periode siger Nicklas Carlsen.

”Jeg syntes vi er på hælene i første periode, og vi laver for mange turn overs, de får for mange chancer, og vi taber pucken dumme steder på banen.

Jeg synes vi kommer bedre med sidst i perioden, men føler, at vi hænger lidt efter i hele første periode.

Vi talte om det i pausen, og jeg synes, at vi får det vendt i anden periode, og begynder at spille med dem. Men de får alt for mange chancer igennem hele kampen, så det er noget vi skal arbejde på. Vores målmand Matt O’Connor, har nogle fantastiske redninger i dag, og han holder os inde i kampen, indtil vi ligesom vågner op”.

Det var et klassemål til 2-0.

“Ja, vi fanger dem på en omstilling, og kommer ind i deres zone med god fart. Mads Eller sender Steffen Klarskov afsted, og han finder mig på bagstolpen, så jeg skal bare sætte staven på”.

Hvad tænker man, når Rungsted får reduceret til 2-1 hvor der mangler seks minutter?

“Det er noget som har været et problem for os i nogle år, hvor vi har været foran. Så får modstander holdet reduceret, og vi går lidt i panik. I dag spiller vi roligt, og holder hovedet koldt, og vi panikker ikke. Det var rigtigt positive, at vi blev ved med at spille, og ikke gik i panik, som vi har haft tendens til tidligere”.

To powerplay scoringer.

”Det er dejligt, at vi scorer to powerplay mål. Vi har måske ikke kørt super godt i de to første kampe, med vores powerplay, men jeg synes vi får kørt den fint rundt i dag, og får nogle afslutninger. Vi har snakket om, at vi skal afslutte, for det er det første der skal til for at scorer, så det var rigtig rart, at få scoret to powerplay mål i dag, og det var fedt med en sejr over Rungsted”.

Nu venter der tre kampe i Jylland, og statistikken i det jyske var ikke imponerende i sidste sæson.

”Nej, men jeg er også spændt på hvordan det går i de tre kampe, og det vil være dejligt, hvis vi bliver mere stabile, når vi møder jyske hold på udebane”, siger Nicklas Carlsen.