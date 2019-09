Moderne landsbyfællesskab fejrer 25 år

BOLIGSOCIAL INDSATS: Det blev også til en køretur med hyggeligt tog rundt i området, da hele Rødovre Syd, bedre kendt som Kærene, holdt fest i anledning af den 25 år lange boligsociale indsats. Foto: Brian Poulsen

Kærene Der er sket meget med det boligsociale i Kærene igennem det sidste kvarte århundrede. Enkelte nedture, men flest opturer, som forleden fik området til at samles om morgenmad og fællesfilm i det fri for at fejre fællesskabet.

Af André Bentsen

Du skal love mig ikke at tage billeder fra Kærene i regnvejr.” Det kan lyde som en vittighed, men var ment som gravalvor, da en af de helt store samlingsfigurer for 15 år siden stillede op til interview om den boligsociale indsats i Rødovre Syd.

Beboerformand, Klaus Lind Bentsen, gjorde sit bedste for at få avisen til at fremhæve de mange gode initiativer i området og kunne allerede dengang se tilbage på 10 års vigtig indsats med at få naboer til at rykke tættere sammen om løsninger på mange de udfordringer, der var.

Forleden kunne Kærene så fejre 25 års jubilæum for den boligsociale indsats, og det betød bolskelavning, afsløring af kunstværk, film, mad, fest og farver mellem de mange boligblokke.

Det fik samlingsstedet over dem alle, Cafébiblioteket til at sige tak til alle, der har været med til at gøre jubilæumsfesten til noget helt særligt.

“Vi tyvstartede fredag den 23. august med ‘Ternet Ninja’ på græsplænen ved BK Vest på intet mindre end en skærm på 8 x 16 meter. WAU,” lød det fra de frivillige. .

“Forrige lørdag kulminerede jubilæumsfesten med fest på plænen fra morgen til aften. Der var alt fra højtidelige taler, til musik, og tur med fut-tog i området til bolchekogning, gøgleri og afsløring af kunstværk. Aftenfesten bød op til dans med ‘Fede Finn og Funny Boys’ og et kæmpe festfyrværkeri kl. 23:30 til at slutte det hele af med. At så også de højere magter ville være med i form af lyn og torden og et gigantisk regnvejr, gjorde bare det hele lidt mere spetakulært,” konkluderer de.

Sammenhold og hjælp

Spørger man Klaus Bentsen, hvad forskellen er fra dengang til nu, er han ikke i tvivl.

“I dag arbejder vi sammen på tværs af de fire boligselskaber. Det giver det sammenhold der er brug for, for at hjælpe hinanden med de fælles problemer. Vi har skabt en moderne tilknytning til det gamle landby,” siger han og kaster sig ud i en længere udredning om kunstværket, der blev afsløret på dagen. Men gå ned og se det selv i stedet. Det hænger på gavlen af skolen ved Cafébiblioteket.

Rødovres viceborgmester, Britt Jensen var med til åbningen og havde også rosende ord til indsatsen i området.

“Jeg har været med hele vejen siden 1994, hvor vi sad på Milestedet og udviklende visionen om et bedre boligområde. Og det glæder mig virkelig, at vi kan fejre 25-året for det boligsociale arbejde. Kærene er et fællesskab, som er skabt af de mange beboere, frivillige, beboerdemokrater, boligsocial medarbejder og medarbejdere i boligselskab, kommune og i politiet,” siger hun og tilføjer:

” Alle har bidraget til, at Kærene i dag er et fantastisk boligområde.