Mindeord for Svend Erik Pedersen

Svend Erik Pedersen er ikke længere iblandt os.

Dødsfald Tirsdag d. 27.08.2019 fik SF Rødovre den triste melding om at Svend Erik var afgået ved døden. Det er en af de beskeder, der ikke giver mening og ikke helt bliver forstået det første stykke tid.

Af SF RØDOVRE

Det er kun et par uger siden SF fejrede vores gode resultater ved sommerens valg, og Svend Erik var som altid sammen med Fru Birgit i festhumør og glædede sig til at opleve den nye politiske udvikling. Begge var aktive i valgkampene, og som så mange gange før med i masterne, hvor plakaterne skulle markere SF i Rødovre.

Svend Erik har selv været der adskillige gange, og det har sat sit præg på Rødovre, at han repræsenterede SF i kommunalbestyrelsen gennem 24 år. Fra 2002 til udgangen af 2017 var Svend Erik formand for Teknik og Miljø udvalget i Rødovre kommune. En post han kunne varetage, fordi han var grundig, fagligt dygtig og politisk troværdig. Det var vigtigt for Svend Erik at have et godt og troværdigt forhold til de øvrige partier, til forvaltningen og til Borgmesteren.

På SF kommunalgruppemøder og møder i partiforeningen, har vi altid haft den glæde at få de vigtige oplysninger og de politiske forklaringer, der gav mening og kunne hjælpe os med forståelsen af de, nogen gange, svære tekniske ting i budgetforhandlingerne, og nogen gange sære politiske beslutninger. Vi kunne godt få et skævt smil, men aldrig nogen af de gode historier til bodegaen. Tak for det.

Uselvvisk og ærlig

Svend Erik holdt talerrækken, og det eneste, jeg husker han nogensinde har ytret utilfredshed over, var vores evne til at tale meget i SF.

Svend Erik er taget fra os. Taget fra Birgit, børn og børnebørn, men også taget fra alle os, der har haft det privilegium, at møde hans positive væsen. Svend Erik vil blive husket som et uselvisk, ærligt, vidende og troværdigt menneske.

For SF Rødovre har det været et meget stort privilegie at have Svend Erik som den grundige politiker og organisationsmand. Han har altid været den der kunne hjælpe med det praktiske og forklare det politiske. Organisatorisk var han en kolossal hjælp for det generationsskifte SF Rødovre har været igennem. Allermest var han en rigtig god kammerat og ven.

Svend Eriks ånd og tilgang til det politiske arbejde, har været meget værdsat i SF Rødovre gennem de mere end 35 år, han nåede som medlem og vi kommer til at mangle ham. Vi kommer til at mangle en god partikammerat, og vi kommer allermest til at savne en god ven.

Som vores lokalavis skrev ved Svend Eriks beslutning om at stoppe i kommunalpolitik ”Han har længe været den første, vi kunne ringe til, hvis der var en sag, man ikke forstod på de politiske dagsordener, men nu er det slut”.

Nu er det slut men langtfra glemt.