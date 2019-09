Mandehørm og grillpølser hos BMI

Der blev lagt mange pølser på grillen, da BMI inviterede til åbent hus i fredags. Foto: Red.

åbent hus Der var masser af testosteron i luften, da BMI på Jyllingevej i sidste uge fik besøg af kunder fra nær og fjern.

Af Christian Valsted

Fadøl og grillpølser er altid gode lokkemidler, når man inviterer til åbent hus, men hos BMI på Jyllingevej er der andre grunde til, at privatpersoner, boligselskaber og entreprenører gerne kommer langvejs fra, når den lokale virksomhed, der er en af Sjællands største specialbutikker indenfor salg af maskiner til vedligeholdelsesopgaver, hvert år i september holder åbent hus.

”Det er 19. år i træk, vi inviterer og det er dejligt at se så mange kunder og venner af huset år efter år,” fortæller indehaver Jan Bjørklund, da han et kort øjeblik får tid til at hilse på pressen.

”Vi har brugt 14 dage på at gøre alt klar til vores

åbne hus og vi har virkelig glædet os. Vi får solgt ud af de sidste sommerprodukter og gør klar til en ny sæson med salg af saltspredere og så videre. Det vigtigste er dog at skabe gode relationer og få hilst på de mange gode venner, kunder og samarbejdspartnere,” siger Jan Bjørklund, inden han må videre til den ventende horde af mennesker, der er kommet for at hilse på.

Det mandlige køn er stærkt overrepræsenteret,

men sådan er det nok bare,

når det handler om græsslåmaskiner med rat og pedal, motorsave i alle størrelser, buskryddere og havetraktorer.

”Ja, det er nok lidt af en mandeverden, men vi har da en kvinde ansat hos os,” smiler indehaver Jan Bjørk-

lund.



Hvis du mangler en græsslåmaskine med muskler, er BMI altid leveringsdygtige i modeller i alle størrelser.