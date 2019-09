Målløse Avarta tabte lokalopgør

Avartas problemer forsatte i dagens kamp mod Vanløse, hvor Oliver Carrara også måtte udgå skadet.

FODBOLD Det blev den tidligere Avarta spiller Asger Højmark-Jensen, der afgjorde lokalopgøret på Vanløse Stadion. Avarta var uden anfører, Emil Thomsen, og undervejs i dagens kamp måtte holdets topscorer gå skadet ud.

Af Mike Hjulmand

Der var lagt op til lokalkamp på Vanløse Stadion denne lørdag eftermiddag i solskin, forudsætningerne for en god kamp var i hvert fald til stede. I dagens kamp var det igen tydeligt at se, de offensive problemer der er på Avarta mandskabet.

”En lige kamp i dag, men jeg synes sgu vi er tandløse offensivt. Det er ikke kun vores angriberes skyld, men vi har utroligt svært ved at sætte os igennem og komme til chancer, om det er indlæg eller dybdebolde. Man står bare med følelsen af, at vi kunne have spillet herfra og til juleaften uden at score,” lyder det fra en skuffet cheftræner, Thomas Westh Hansen.

Tidligere spiller gjorde ondt

Asger Højmark-Jensen afgjorde dagens lokalkamp, han har tidligere optrådt for Avarta, men i dag gjorde han det onde ved hans tidligere klub. Han trak ind fra venstrekanten og sparkede bolden op i hjørnet, uden chance for Morten Bank i Avartas mål.

Topscoreren udgik

Avarta har store problemer med at score mål, og efter dagens kamp i dag, kan det meget vel blive endnu sværere. Holdets topscorer, Oliver Carrara, måtte nemlig udgå skadet inden kampuret havde nået de ti minutter.

”Det gør det bestemt ikke nemmere, at vi må skifte vores topscorer ud, inden der er spillet et tocifret antal minutter, da han bliver smadret ned bagfra,” siger Westh Hansen.