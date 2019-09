Lokalbrag venter på lørdag

STORE TING PÅ VEJ: Rune Jensen kigger stadig efter den bold han sendte i netmaskerne til en symbolsk reducering. Foto: Red

Alting stod stille, da avisens journalist, Christian Valsted, hang atletisk stille i luften og reducerede til 2-1 i weekendens seriekamp, som alligevel mest vil blive husket for sit tennis-nederlag og et dommedagsdrøn af et mål, hvis altså dommedagen kommer i slowmotion, så alle kan se med hjemme fra sofaen.

Af André Bentsen

Mange trak overbærende på smilebåndet, da Rødovre Lokal Nyts redaktion kort før sommerferien sagde ja til at redde kastanjerne ud af ilden for den lokale fodboldklub B77, der havde svært ved at stille hold i sæsonens afgørende kampe om at undgå nedrykning.

For, hvad kan man egentlig gøre for, at gøre breddeidrætten og de vigtige gevinster, der følger med at være en del af et motionsfællesskab, attraktive.

Fællesskab og Faxe Kondi forsøger vi at kalde svaret, og vi skal være de første til at indrømme, at der måske bliver skiftet en enkelt kondi eller to ud med en tredje halvleg, men først når holdet har vundet den første kamp. Indtil videre er det nemlig kun blevet til ét point i tre svære debutkampe i serie 3.

Til gengæld melder trænerteamet om, at alle mand nu er ved at være færdige med ferier og skader og der derfor kan præsenteres både en sølvræv og en målræv næste lørdag, når der er lokalbrag mod BK VEST i Kærene klokken 11.

Mon ikke der igen bliver plads til Rune Jensen, der sejlede bolden ind under overliggeren fra næsten 30 meters afstand i lørdagens nederlag til Ballerup.

Én ting er sikkert, hvis journalist, Christian Valsted igen vælger at score på hovedet, som han også gjorde i sidste kamp, så giver redaktøren en dans til alle fremmødte fans.