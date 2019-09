Løb 15.000 kilometer for livet

Christina Davidsen, der her er omkranset af flittige stjernekrigere, synes det var helt på sin plads, at bruge både hund og motor som hjlælp under Stafet For Livet. "Det er jo en god sag," grinte hun.

Christina Davidsen, der her er omkranset af flittige stjernekrigere, synes det var helt på sin plads, at bruge både hund og motor som hjlælp under Stafet For Livet. "Det er jo en god sag," grinte hun.

Stafet For Livet Der var både fællesdans og tid til fordybelse, da Stafet for Livet løb, luntede og gik 175.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse i hjertet af Rødovre.

Af André Bentsen

175.000. Så mange danske kroner lykkedes det på et døgn at samle ind til Kræftens Bekæmpelse, da Stafet For Livet forvandlede rådhusplænen til et symbol på kamp, liv og overlevelse.

Ialt var der mere end 910 deltagere, der gik og løb rundt om rådhuset og hver eneste gang de passerede startstregen trykkede nogle kroner ind til det gode formål.

“Vi var mere end 900 tilmeldt, imod 550 sidste år. Det er jeg meget ydmyg og stolt over,” siger formand for Stafet For Livet i Rødovre, Lars Hjordt Reuter.

Sammen med et hav af andre frivillige, var han med til at gøre oplevelsen på plænen til en både sjov og festlig affære, men der var også tid til intense og smukke stunder.

” Det smukkeste og og mest rørende i år var talen til lysceremonien af vores egen fighter Henriette. Det var en lystale som virkeligt rørte folk og blev afsluttet til Kim Larsens pianomand, spillet af Beat & Stomp,” siger Lars Hjordt Reuter om den særlige begivenhed midt i det store arrangement.

Her blev der solgt 450 flotte lysposer, som lyste op i natten og mindede os om alle dem, der ikke overvandt sygdommen.

To kvinder løb 165 km

Det fede ved Stafet For Livet er, at man ikke behøver at løbe alle 24 timer, men kan give stafetten videre. ALligevel var der mange, der brugte dagen til også kæmpe med deres egne kræfter, og det er præcis, hvad dagen handler om. At man giver en dag med lidt lidelse og livsgejst i symbolsk tilhørsforhold til nogen, der lider af kræft.

“Det vildeste var de mange løbere, som havde sat sig for at løbe langt. Der var to kvinder der løb henholdsvis 75 og 90 km, og de mange børn (Mere end 200, red),” siger Lars der trods voldsomt skybrud sent om aftenen, var glad over gudernes timing for den våde rusketur.

“Vejret var fantastisk indtil det sidste nummer var spillet på scenen og så brød det ud i bulder brag regn og blæst, men de aktive fortsatte rundt på ruten,” siger han tydeligt imponeret.

Islev gik forrest

Islev Taekwondo løb længst igen i år, hvilket i sig selv er imponerende. Og vi ved, hvad vi snakker om, for med vores ellers ret stabile 862 runder endte Rødovre Lokal Nyts hold alligevel kun midt i feltet over aktive deltagere, der løb penge ind til det vigtige formål.

“2806 omgange løb Islev Taekwondo og Crossfit Delta Kilo kom på en flot 2. plads, dog cirka 500 omgange efter, men begge over 2000 omgange,” siger Lars Hjordt Reuter. Totalt blev der gået og løbet 31.500 omgange eller det, der svarer til 15.000 kilometer på de vilde 24 timer, der har trukket tænder ud på de mange frivillige også. Der er dog så mange, der gerne vil være med, at man for første gang nu kan melde om, at der er venteliste for at få lov til at være med som frivillig, men som de siger:

“Jeg kan love dig for at det var det hele værd, vi alle er super trætte, men det er en fantastisk træthed, når man kan læse alle de rørende og varme hilsner på facebook, se alle de glade fightere rører det en helt ind i hjertet. Vi gør det igen næste år, og vi vil helt sikkert turde drømme endnu mere end vi gjorde i år.”

De mange frivillige fik da også rosende ord med på vejen af Rødovres kommende socialdemokratiske borgmesterkandidat.

“Det er en fantastisk begivenhed og vigtig dag for os alle sammen. I Rødovre lever 1500 borgere med cancer hver dag, plus deres pårørende. I Rødovre står vi sammen i et fællesskab fordi det ligger i hjertekuglen på os at stå sammen og kæmpe mod kræft. Derfor står vi også sammen for at samle ind til forskning, så vi en dag kan knække koden mod kræft,” sagde Britt Jensen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget og ambasaddør for den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse.

Man må godt snyde

Selvom det var en alvorlig dag, var der heldigvis mange, der også nød den flotte underholdning fra den store scene, hvor især Rødovre Star Club hjalp til og spillede op, men også flere hold havde valgt at klæde sig ud og skabe humør og sprede stemning.

En af dem, der overhalede mange udklædte var Christina Davidsen, der fra sin lille kørestol og kun bevæbnet med sin nye førerhund også fik kørt en del penge ind til sagen.

Vi blev selv overhalet flere gange og spurgte hende derfor, om det ikke var liiiidt snyd, at hun måtte bruge en motor som hjælp.

“Måske, men hovedsagen er at deltage og samle ind til det vigtige formål at knække cancer. Det har været en fantastisk weekend og jeg glæder mig allerede til Stafet for Livet 2020,” sagde hun i forbifarten.