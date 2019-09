Kvalitetstandlæge: Tandlægerne ved Storkespringvandet

SPONSORERET INDHOLD Tandlægerne ved Storkespringvandet er en kvalitetstandlæge, der blandt andet tilbyder behandlinger som: tandrensning, huller i tænderne, visdomstænder, implantater, invisalign og tandblegning.

Af SPONSORERET INDHOLD

Tandlægerne ved Storkespringvandet er en kvalitetstandlæge, der blandt andet tilbyder behandlinger som: tandrensning, huller i tænderne, visdomstænder, implantater, invisalign og tandblegning. Går du for eksempel rundt og gemmer dit smil væk, har misfarvede tænder og drømmer om, at dit smil passer til netop den du er, så kan du ved en effektiv og sikker tandblegning opnå et hvidere og smukkere smil. Der er to måder hvorpå, man kan blege tænder hos Tandlægerne ved storkespringvandet: intern blegning og ekstern blegning.

Intern blegning

Intern blegning foretages kun på rodbehandlede tænder, da blegemidlet placeres inde i tanden. Blegningen af tanden sker dermed indefra og ud. Behandlingen foretages derfor primært på de enkelte tænder, der er misfarvet efter en rodbehandling.

Rodbehandlede tænder bliver normalt misfarvet med tiden. En intern behandling er derfor ikke en behandling, der næsten aldrig finder sted.

Ekstern blegning

Ønsker du en ekstern blegning, placeres blegemidlet på ydersiden af tænderne og bleger på denne måde tænderne udefra og ind. Denne metode kan bruges på alle tænder, og kan derved blege hele tandsættet, hvorved du kan opnå et flottere og hvidere smil.

Den eksterne behandling sker både hos Tandlægerne ved Storkespringvandet og hjemme hos dig selv. Undersøgelse og støbning foretages hos tandlægerne og løbende kan du selv foretage behandlingen hjemmefra. Behandlingen er effektiv og komfortabel, og gør brug af blegeskinner og blegegel.

Inden du kan starte vil tandlægerne undersøge dine muligheder for ekstern blegning, da det ikke er alle tænder, der egner sig til tandblegning. Derefter laves din helt egen blegeskinne.

Det anbefales at du pudser og renser dine tænder for at opnå det bedste resultat af din tandblegning. For mere information kan du besøge Tandlægerne ved storkespringvandets hjemmeside.

Hvor længe holder blegningen

Hver tandblegnings holdbarhed kommer kun an på din livsstil. Der er dermed ikke et entydigt svar på, hvor længe blegningen holder. Hvis du ønsker at blegningen skal holde over længere tid, bør du undgå at drikke meget rødvin samt indskærpe dit rygeforbrug. Man kan dog sige, at en tandblegning generelt holder mellem 2 og 4 år.

Du skal ikke være bange for at tandblegningen misfarver tænderne i forhold til ikke-blegede tænder over tid. 95% af patienterne, der får bleget tænder hos Tandlægerne ved Storkespringvandet er tilfredse med resultatet, og har ikke oplevet misfarvning.

Din nye tandlæge

Mangler du en kvalitetstandlæge i byen, der kan sørge for diverse behandlinger og kan hjælpe dig med et smukkere smil, er Tandlægerne ved Storkespringet klar til at tage hånd om dig og dine tænder. Tandlægerne er af høj kvalitet til lave priser, har stor erfaring med tandlægeskræk og har branchens bedste udstyr.

Derudover ønsker tandlægerne at kunne udføre sine behandlinger på dig 100% smertefrit. Der bliver taget god tid med dig som patient og du bliver guidet gennem hele behandlingen, så du ikke bliver overrasket hen ad vejen. Kvaliteten er i top og derved prøver tandlægerne at kunne gøre behandlingen til den bedste pris.