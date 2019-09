Kommunen svigter svigermor

Alem må trække sin egen konto over hver måned for at hjælpe sin svigermor Genet med at overleve. Foto: Brian Poulsen

svigt Genet lever for 20 kroner om måneden. Ja, du læste rigtigt. Genet Belay Kidane har kun råd til at købe fem store nettoposer hver måned - uden at der er noget i poserne, vel at mærke. Efter en flugt fra Afrika og mandens pludselige dødsfald sluger huslejen praktisk talt alle de penge, hun får i støtte til at få hverdagen til at løbe rundt. Alligevel vil Rødovre Kommune ikke hjælpe hende til en billigere bolig.

Af André Bentsen

Alem må trække sin egen konto over hver måned for at hjælpe sin svigermor Genet med at overleve. Nu har banken sagt stop. Det samme har Rødovre Kommunes sagsbehandlere, der på skift har været

syge og skiftet job, så den psykisk syge flygtning først er blevet bedt om at søge enkeltydelser for at betale regninger, dernæst har fået afslag på samme ansøgninger, så der nu er kommet så mange rykkergebyrer på selve varmeregningen til den alt for dyre bolig, hun bor i.

Lejligheden koster næsten 6000 kroner om måneden, altså alle de penge hun får udbetalt i integrationsydelse.

Udsigten til et arbejde og mere luft i budgettet er ikke god. Mandens pludselige død førte til en indlæggelse på psykiatrisk afdeling, en tvangsfjernelse af den unge søn og en bunke ekstragebyrer på regninger, hun aldrig selv har prøvet at betale.

Svigersønnen Alem har derfor hjulpet hende med at søge et mindre og billigere sted, men sådan et findes ikke, påstår Rødovre Kommunes sagsbehandler.

“Vi har ikke nogen boliger til 4000 kroner i månedlig husleje. Boligservice har derfor sat huslejen til 6000 kroner, som du betaler i din nuværende bolig,” skriver sekretæren for Det Boligsociale Visitationsudvalg.

Til gengæld har udvalget godkendt hendes ansøgning om en bolig allerede i april måned 2018. I december måned samme år, altså otte måneder senere, skriver samme udvalg, at der desværre er ventetid på en bolig, men at man har taget oplysningerne til efterretning og er særlig opmærksom på Gents boligsituation.

“Det er vigtigt, at du sørger for at spare op til indskuddet til boligen, da de fleste boliger i Rødovre er så gamle, at der ikke kan søges om indskudslån,” oplyser udvalget dog lige for en sikkerheds skyld.

Ikke, at der er meget at spare op af ud af de 20 kroner, som Genet hver måned får udbetalt.

Den vilde historie

Hun flygtede sammen med sin mand for tre år siden fra Afrika til Rødovre og troede, at alting nu skulle gå deres vej.

Sådan gik det ikke. Langt fra.

“Hendes mand døde af et hjertestop. Det tog hårdt på hende, så hun blev psykisk syg og deres søn er blevet tvangsfjernet. Heldigvis har han det godt idag og vi snakker sammen hele tiden,” fortæller svigersønnen Alem om det eneste lyspunkt i den vilde historie.

“Hun har haft så mange forskellige sagsbehandlere, der alle siger noget forskelligt. Også de to, der lige er stoppet,” ærgrer han sig.

Igennem de sidste par måneder har han forsøgt at dække svigermors regninger med sin egen økonomi, men nu er Alems bank trætte af det faste overtræk hver måned.

“Jeg synes faktisk, det er en stor ting af hende, at hun turde lade sig indlægge. Det er et kæmpe tabu i vores kultur at fejle noget psykisk, men hun har ikke haft det godt og de uoverskuelige problemer, har bare gjort alting værre. Derfor håber jeg, at kommunen snart vil hjælpe hende til at få dagligagen til at fungere istedet for at kaste hende rundt med ansøgninger, de alligevel selv afviser,” siger han og tilføjer:

“Hvis man nu gjorde hendes nuværende bolig ledig og hjalp hende til noget mindre og billigere, ville mange ting være løst.”

Kan man leve for 20 kroner om måneden?

Vi ville gerne have spurgt Rødovre Kommune, om de kender nogen, der kan leve for 20 kroner om måneden.

Socialchef Henrik Abildtrup kan dog ikke kommentere på den konkrete sag. Helt generelt forklarer han dog, at det desværre er sådan, at den økonomiske situation, for den enkelte, kan ændre sig ved sygdom, arbejdsløshed eller lignende.

“Det kan betyde, at der er borgere, som midlertidigt kan være i en situation, hvor der er få midler til rådighed. Det er ikke nemt for den enkelte og når man henvender sig til kommunen, vil vi gerne bistå den enkelte med råd, vejledning og støtte inden for lovgivningens rammer,”fortæller Henrik Abildtrup.

Han henviser til, at integrationsydelsen af Folketinget er sat til mellem cirka 6072 kroner til 6467,00 kroner for en enlig om måneden. Derudover kan der være boligsikring med videre.

“Det er derfor forventningen, at borgerne skal kunne håndtere deres dagligdag inden for dette råderum indtil de eventuelt er kommet i job eller anden mere permanent løsning på deres situation,” forklarer han og fortsætter:

“Hvis det ikke er muligt at klare sig økonomisk med eksempelvis integrationsydelse, kan der ansøges om enkeltydelse til for eksempel medicinudgifter, tandbehandling med mere. Såfremt den enkelte

ikke har råd til mad, kan vi i helt særlige tilfælde visitere til at spise eller hente sin mad på det lokale plejehjem.”

I et svar skriver Rødovre Kommune, at der ikke findes boliger til under 6000 kroner om måneden – det passer jo ikke – hvorfor skriver forvaltningen noget, der er indlysende forkert?

“Det er korrekt, at vi har skrevet til borgere, som var skrevet op på den boligsociale venteliste til en 3-værelses lejlighed, hvor den ønskede husleje var angivet til 4000 kroner. Brevet blev sendt ud, da det er de små boliger/1-værelses lejligheder, som kan have en huslejeudgift på 4000 kroner og derunder.”

“Det er ikke muligt at finde 3-værelses lejligheder på dette huslejeniveau og niveauet blev derfor ændret for at sikre, at borgerne kunne tilbydes en lejlighed.”

“Det er altid muligt for borgerne at ændre på den angivne huslejeudgift. Det er dog samtidig klart, at afhængigt af det angivne beløb kan det tage lang tid at få tilbudt en bolig,” slutter Henrik Abildtrup.

Det bliver dyrere med en ny indlæggelse

Imellemtiden frygter Alem, at hans svigermor skal få det endnu værre, da det er ekstremt stressende at leve for ingenting.

“Jeg bliver så rasende. Man kan ikke leve for 20 kroner. Det er urimeligt også selvom kommunen måske bare følger reglerne, så må man have undtagelser. Ellers risikerer vi, at hun skal indlægges igen og så bliver alting bare endnu dyrere både menneskeligt og økonomisk,” siger Alem.