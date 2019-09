Kom med i Rødovres nyeste børnehave

ÅBENT HUS: Lørdag kan du komme til åbent hus i Rødovres nyeste børneinstitution. Foto: Michael Paldan

Åbent hus Hvordan er det egentlig at være barn i Rødovres nyeste institution? Det kan du opleve på egen krop, når Børnehuset Espelunden holder åbent hus lørdag den 7. september.

Af André Bentsen

Fakta Daginstitutionen er allerede taget i brug. Der er pr. 1. september indskrevet 59 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn.

Der er plads til ca. 180 børn

Udenfor er der en naturlegeplads med masser af udfordringer og aktiviteter for børnene

Både inden- og udendørs kan børnene tage en rutsjebane ned fra 1. sal

Den nye daginstitution har kostet ca. 44 mio.kr. at bygge.

59 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn er allerede indskrevet på Rødovre Kommunes nyeste institution, Børnehuset Espelunden, der blev indviet forleden.

Dermed er kommunen ifølge egne beregninger ved at have håndteret det store pres på dagsinstitutionerne, som er opstået efter flere år med historisk stor tilflytning. Kommunen har da også løbende bygget flere nye daginstitutioner og udvidet en række eksisterende, så der er plads til alle de nye små Rødovreborgere.

“Med den nye daginstitution, Børnehuset Espelunden, er man godt på vej til at have tilstrækkeligt med pladser til de 0-5 årige,” lyder det fra Rådhuset.

”Vi følger børnetallet tæt og bygger nyt, så der er plads til alle børn, og der er gode rammer for leg og læring. Nu er vi ved at være i mål med daginstitutionerne. Vi er også i gang med at løse udfordringen på skoleområdet, hvor vi i de kommende år investerer op mod 200 mio.kr. på udvidelse af skolerne,” siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Selvom der altså nu kun er færre end 100 børn indskrevet, vil den nye institution, der har kostet cirka 44 millioner kroner at bygge, få plads til 180 børn.

”Det er en lys og moderne daginstitution i høj kvalitet. Den lever op til den standard, som vi kender fra Rødovre,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Børnehuset Espelunden (Risterivej 10, red) holder åbent hus for alle naboer og interesserede lørdag den 7. september fra klokken 10 til 12.