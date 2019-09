Køber indkøbscenter i Jylland

Familien Andreasen, der ejer Rødovre Centrum, har kastet sig over et nyt centereventyr. Denne gang på den jyske hede. Foto: Presse

erhverv Familien Andreasen, der ejer Rødovre Centrum, har kastet sig over et nyt centereventyr. Denne gang på den jyske hede.

Af Christian Valsted

Fakta Familien Andreasen forsøgte i efteråret 2018 at sælge Rødovre centrum, der har været på familiens eje i tre generationer. Salget var nærtforestående, men blev i begyndelsen af 2019 skrinlagt.

Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, tror fuldt og fast på, at den fysiske detailhandel har en fremtid. Sammen med sine tre børn har han derfor købt sig ind i det skræntende indkøbscenter bytorvHORSENS.

Det er ikke Rødovre Centrum der køber ind, men Familien Andreasen som privatpersoner og de er en del af en investorgruppe, der har investeret i det jyske center. Jesper Andreasen ser frem til at bruge sin mangeårige erfaring fra Rødovre Centrum til at få bycenteret i Horsens til at blomstre.

”Det er et nødlidende center med tomme butikslokaler, men på sigt tror jeg det kan blive en rigtig god business case. Jeg kommer til at arbejde sammen med nogle spændende mennesker og vil selvfølgelig bruge min erfaring til at præge centeret, der står foran en modernisering. Jeg har jo en del erfaring med ombygninger og byggeprocesser,” siger Jesper Andreasen.

Blodrøde tal

Jesper Andreasen vil ikke oplyse, hvor mange penge familien har postet i det jyske investeringseventyr.

”Det er ikke en kæmpe investering og vi havde mulighed for at købe os ind på et rimeligt niveau. Jeg ser det som en rigtig spændende sag og jeg glæder mig til bestyrelsesarbejdet og til at bruge mit netværk og viden,” siger Jesper Andreasen, der ikke vil få noget med den daglige drift i bytorvHORSENS at gøre.

Og familien Andreasen får brug for al deres erfaring med centerdrift fra Rødovre. Ifølge Ejendomswatch.dk havde selskabet bag bytorvHORSENS i 2018 en negativ egenkapital på 204,5 millioner kroner og samlede gældsforpligtigelser på over 400 millioner kroner.