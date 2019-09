Klø i Ringkøbing

Anne Jagd blev RHs mest scorende med 8 mål, i udekampen mod Ringkøbing. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Forskellen på et nedrykkerhold fra landets bedste håndboldrække HTH Ligaen, og et oprykkerhold fra anden division blev udstillet, da Ringkøbing Håndbold, vandt med seksten mål over Rødovre HK, i damernes første division.

Af Flemming Haag

Svær udekampen mod Ringkøbing.

Rødovre HKs damer var søndag eftermiddag på besøg hos Ringkøbing Håndbold, der rykkede ned fra HTH Ligaen i sidste sæson. Det viste sig i søndagens kamp, at der er stor forskel på at rykke op fra 2. division, og møde et nedrykkerhold fra landets bedste række HTH Ligaen.

Ringkøbing Håndbolds målsætning i indeværende sæson er, at vende tilbage til HTH Ligaen. Det har være et hårdt udlæg for RHs håndbolddamer, som i de to første kampe har mødt Vendsyssel Håndbold og Ringkøbing Håndbold, som begge har en målsætning om, at slutte i top tre.

Ringkøbing havde overtaget fra kampens start.

Ringkøbing Håndbold bragte sig foran fra kampens start. Amalie Hjort udlignede til 1-1 og herefter skabte hjemmeholdet afstand.

Efter syv minutters spil, var stillingen 6-2 og RH tog en Time Out. Sophia Lind og Amalie Hjort fik reduceret til 6-4 hvorefter Ringkøbing øgede til 9-4 midt i halvlegen. Sophia Lind reducerede til 9-5 og 10-6. Det blev 12-6 inden Amalie Hjort reducerede til 12-7. Anna Jagd scorede til 13-8, hvor der resterede ti minutter af første halvleg. Så tog hjemmeholdet afstand, og øgede til 20-8 inden Hanne Jørgensen og Anne Jagd fik reduceret til pausestillingen 20-10.

Hjemmeholdet øgede i anden halvleg.

Ringkøbing åbnede bedst i anden halvleg. Efter ti minutter var stillingen 27-14, herefter tog RH endnu en Time OUT. Christina Nielsen og Anne Jagd fik reduceret til 27-16. Hjemmeholdet fortsatte med, at øge sin føring, og var foran 30-17 midt i anden halvleg.

Katrine Clasen til 30-18, Anne Jagd til 32-19 og Sophia Lindh til 33-20. I kampens slutfase fik Anne Jagd med sin 8 scoring og RHs sidste scoring, reduceret til 36-21, inden hjemmeholdet lukkede kampen med en scoring, til slutresultatet 37-21.

Med et seksten måls nederlag og en erfaring rigere, havde RHs damer en mental lang bustur hjem fra det vestjyske.

Næste kamp.

Rødovre HK spiller sin næste kamp, søndag den 22. september kl. 15:00 mod Roskilde Håndbold i Rødovre Stadionhal.