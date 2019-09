Katrine Clasen ”Vi kommer dårligt ud til anden halvleg”

Katrine Clasen ærgre sig over nederlaget til Roskilde, og starten på anden halvleg. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Vores første halvleg er godkendt, og det er i anden halvleg, vi ikke får præsteret, siger Katrine Clasen.

Af Flemming Haag

Rødovres bagspiller Katrine Clasen, siger om kampen mod Roskilde Håndbold.

”Vores første halvleg er godkendt. Vi holder os til taktikken, og det er derfor vi kommer godt fra start, men vi har lidt svært ved at ramme ”boksen”, og træværket er ikke med os i dag”, men jeg synes, at vi spiller en god første halvleg.

I kommer ikke godt ud til anden halvleg.

”Ligesom i den første kamp mod Vendsyssel, så kommer vi dårligt ud til anden halvleg, og det straffer Roskilde i dag. Vi forsøger at kæmpe os tilbage, men det kommer vi ikke helt til, for vi bliver straffet på vores egne fejl, og det er det vi taber på. Det er vores egen fejl desværre, så det er i anden halvleg, at vi ikke præsterer” siger Katrine Clasen og fortsætter.

”Vi får ikke det nødvendige comeback i anden halvleg, og det lykkedes ikke for os at kommer foran igen, så vi skal hele tiden ligge og jagte. Det er Roskilde der har overskuddet i anden halvleg, og ikke os, som vi havde i første halvleg, så det ender i sidste ende til Roskildes fordel. Så det er i anden halvleg, at vi ikke præsterer”.

Nu venter Hadsten, hvordan ser du frem til den kamp?

”Vi ser på taktikken, og så tager vi den kamp som den kommer. Der er to uger til, så med god træning, så skal vi nok klare det” siger Katrine Clasen.