Kan Rødovre gøre det igen

BLOG 5 Denne uges blog er sendt i cyberspace i samarbejde med Julius Nyquist, der naturligvis tror på, at Rødovre kan vinde i Jylland igen. Jeg har også en ny vinkel på den grimme episode i Frederikshavn, som har været ugens ’hotte’ emne i ishockeydanmark.

Af Peter Fugl Jensen

Hele hockeydanmark har været centreret omkring den grimme episode i Frederikshavn, hvor hjemmeholdets Kristian Jensen gik langt over stregen, da han slog Odenses Lucas Bjerre Rasmussen bevidstløs, mens han lå på isen uden hjelm og med hovedet nogle centimeter over isen.

En meget grim episode og jeg har det som Lasse Degn; jeg så det en gang og har ikke lyst til at se det igen, så modbydeligt er det.

Har du mod på det og ikke allerede set episoden, så er den her:

https://sport.tv2.dk/ishockey/2019-09-21-odense-spiller-indlagt-til-observation-slaaet-bevidstloes-af-modstander

Et par dage efter episoden så jeg, i vores statistikker, at en artikel dukkede op: Tacklinger på web-TV

Den var fra 2013 og jeg havde skrevet en kommentar, efter SønderjyskE havde sendt tre rødovrespillere på skadeslisten med for voldsomt spil.

Nu har jeg chancen for at komme med de samme holdninger med en objektiv tilgang, for jeg har hverken mere eller mindre sympati for Odense eller Frederikshavn. Min sympati ligger 100% på ishockey.

Det er bare så brandærgerligt, når en eller flere spillere ikke kan styre sit adrenalinkick og sætter spillet i miskredit og jeg er overbevist om, at det er lige præcis, hvad der skete fredag aften i Frederikshavn. Dem jeg har talt med siger, at Kristian Jensen, som i øvrigt er fra Fyn, er en flink fyr og det tvivler jeg ikke på.

Jeg har længe holdt fast i, at spillerne skal respektere hinanden, uanset hvor ophedet en kamp bliver.

Jeg hader disrespekt

Er man til ishockey, så elsker man sporten. Nogle synes, at fodbold er fedt, andre at håndbold er sjovt, fordi der scores mange mål. Men ishockey, det elsker man. Sådan er det bare.

Derfor kan jeg ikke udstå, når der ageres med manglende respekt overfor sine kolleger, der elsker spillet ligeså meget som en selv.

Det kan være en voldsom og ureglementeret tackling, ved en svinestreg, når dommerne vender ryggen til eller deciderede fysiske overfald på en spiller, der ikke er klar til at forsvare sig eller man fortsætter med at slå, når en spiller modstander ned.

Altså alle bevidste og hensynsløse aktioner, der kan sætte en modstander ud af spillet i en kortere eller længere periode på grund af en skade eller hjernerystelse.

Man skal respektere sine kolleger, uanset hvor ophidset og tilspidset det bliver på isen.

En ledelsesmæssig opgave

At det kan gå så galt, som det gjorde i Frederikshavn, vil jeg videresende til ungdomstrænerne. Jeg har oplevet så mange gange, at trænere ikke reagerer, når en af deres spillere går over stregen: ”Det er ikke mit problem, det må dommerne klare.”

Nej, for fanden da. Det er vores fælles opgave, at opdrage og gøre spillerne komplette i hele deres tilgang til ishockey og dommerne kan altså ikke se alt.

Havde Kristian Jensen og holdkammeraterne i barndomsklubben Odense eller i hvilken som helst anden dansk klub vist konsekvens helt fra man er helt lille, så ligger det i rygraden, at man ikke går over stregen.

Derfor, synes jeg, at man skal se sig selv i spejlet i bestyrelserne, i sportsudvalgene og til træner-seminarerne og tale om gensidig konsekvens overfor de spillere, som ikke forstå god skik på isen og naturligvis, når alt er faldet til ro, give spillerne og truppen en forklaring på, hvorfor man har givet en intern karantæne til en spiller, som er gået over stregen.

Problemet er bare, at lederne i dag er de spillere, som agerede i 90’erne og starten af 00’erne, hvor dansk ishockey var ’det vilde vest’.

Var straffen hård nok

Straffen til Kristian Jensen er usædvanlig hård i dansk ishockey, men var den hård nok?

Personligt har jeg den mening, at når man tilfører en modstander en skade ved en bevidst og hensynsløs handling, så skal straffen effektiviseres, når den forvoldende er tilbage på isen.

Det betyder i dette tilfælde, at når Lucas Bjerre Rasmussen spiller sin første kamp igen, så starter karantænen på Kristian Jensen på 17 spilledage. Det er en straf, hvor synderen ikke slipper med færre kampe end den forulempede.

Nyquist fremhæver holdindsatsen

Nu har min første spådom i denne sæson været ganske håbløs, da jeg spåede, Rødovre ikke ville vinde en af deres tre kampe i Jylland i træk. Bom, 0-3 i Herning og jeg var sat på plads.

Derfor har jeg valgt at alliere mig med den finske back Julius Nyquist, der også spillede i Rødovre i sidste sæson.

”Der er en vigtig forskel fra sidste sæson og denne, som er hele atmosfæren i omklædningsrummet og på isen. Vi er mere et hold,” siger Nyquist og uddyber:

”Vi er ikke i kliker, men er en stor gruppe, hvor vi tager os af hinanden og hjælper hinanden så hver mand gør sit arbejde rigtigt. Vi arbejder alle virkelig hårdt og gør det 100% hver dag for at blive bedre.”

Men at vinde i Herning, som er udråbt som mesterskabsfavoritter, er alligevel en stor mundfuld, når man tænker på, at Rødovre ikke vandt en eneste grundspilskamp i Jylland i sidste sæson.

”Vi så ikke på kampen, som at vi skulle møde mesterskabsfavoritterne, men at vi skulle gå på isen som et hold. Vi vidste, vi kunne vinde, hvis vi gjorde, som vi havde trænet. Det gjorde vi og nu har vi en vigtig portion selvtillid samtidig med, vi tror på systemet og at vi kan vinde hver kamp,” siger Nyquist.

Den unge backlinje

Den 26-årige finne kendte ikke træner Lehtonen, før han ankom til Rødovre.

”Jeg anede ikke, hvem han var. Men han viste stor indsigt og interesse i os spillere, han ville hver enkelt spiller noget personligt og det er ikke kun på isen. Det kan jeg godt lidt og så har han et system, som han virkelig presser igennem og tror på. Det smitter af på os spillere.”

Men det ændrer ikke på, at Rødovre har to rutinerede danskere ude og en backlinje i øjebikket med seks styks, hvor halvdelen er U20 spillere.

”Det er lidt sjovt, for når man kun er 26 år som jeg, er man jo ikke specielt rutineret, men det må jeg jo tage på mig. Derfor forsøger jeg at give de unge noget, de kan bruge. Men det er ligegyldigt, hvem jeg spiller med eller hvor gamle de er, for de er alle dygtige. Men når man er fem spillere i en kæde og vi står sammen, så er det jo ikke et problem for en ung back,” siger Nyquist, der er ydmygheden selv under interviewet. Han har heller ikke de store armbevægelser, når spørger til egne forventninger i denne sæson:

”Jeg skal spille solidt forsvarsspil, være en form for leder og tage mere ansvar. Ellers er jeg sikker på, at vi finner kan bringe en stærkere mentalitet ind på holdet og især vores kaptajn Teemu, for han kan så meget både på og udenfor isen, han kan blandt andet tage sig af alle på en helt speciel måde.”

Han husker tilbage på en karriere, der har givet ham to ’highligts’.

”Da jeg vandt det finske U20 mesterskab og da jeg blev kaldt op til min første kamp i den bedste finske række. Det var stort. Det vil det også være, hvis vi kommer til semifinalerne i denne sæson, fordi et er et kæmpe mål for alle os spillere.”

Nå, jeg skal spå, så jeg kan få på puken. Jeg tror, at kampen ender i overtid og der strækker sønderjyderne det længste strå. 3-2 er nok ikke et dumt bud.