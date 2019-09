I Thin Lizzy-zonen er der ingen sur lillemor

THE BOYZ ARE BACK IN TOWN: Theis Henriksen og Janne Stark (billedet), hitter lige nu sammen med Juri Møller Rasmussen og Lars Schmidt med ny Lynott-hyldest. Her giver de den gas i Amager Bio sammen med forsangeren fra Magtens Korridorer, Johan Olsen. Foto: Flemming Schiller

Musik Når landets bedst spillende Thin Lizzy Band veksler hård metal til mindfullness, og spiller sig ind i en musikalsk klokke, er der ikke plads til hverken sur letmælk eller lillemor. Der er kun musikken. Og den er god - også nu, hvor Falling Hazard har succes med deres egen musik.

Af André Bentsen

Her kan du fange Falling Hazard 28/9-2019 Kansas City, Odense

12/10-2019 Privat fest

26/10-2019 Bodega 100, Herlev

2/11-2019 Zeppelin Rock Bar, unplugged, Cph.

16/11-2019, Baltoppen, Ballerup

23/11-2019 Postgaarden, Kalundborg

1/2-2020 High Voltage, Cph.

Det er alt andet end løgn, når det danske Thin Lizzy-band Falling Hazard hylder ikoniske Phil Lynott med singleudgivelsen I Lie Not – med en slet skjult hentydning til dengang den afdøde frontfigur Phil Lynott med den store mund og det endnu større mikrofonhår fortalte, hvordan hans efternavn skulle udtales.

“Det rimer på I lie Not,” skulle han have sagt, og sådan opstod titlen til den hyldestsang det dansk-svenske band Falling Hazard med stærke rødder i Rødovre, udgav den dag, hvor Lynott ville være fyldt 70 år i august måned.

Hyldestsangen, som tekstmæssigt kredser voldsomt om sang- og albumtitler af Lynott og Thin Lizzy, om tekstlinjer og andre nørdede referencer, er udgivet som vinylsingle med en kraftigt ’lizzyficeret’ og hardrocket udgave af Lynotts største hit i hjemlandet, Irland: ‘Old Town’, på bagsiden.

Duften af vinyl

Vi får skiven stukket i hånden, fisket ud af en bil på en parkeringsplads af bassisten, Lars Schmidt. Hvis man ikke kunne se det på de grålysnede striber i skægget, skulle man tro, han lige var landet fra en studietur med gymnasieklassen til London og stolt skulle vise, det eneste han havde købt i en smal sidegade.

For der er på én gang noget spændende og nyt over udgivelsen, men samtidig noget nostalgisk og historisk.

ja, faktisk kan det ikke være anderledes, når man hylder en af rockens skæve forfædre, men samtidig lige følger op med skarp og direkte udgave Thin Lizzys

‘Jailbreak’ som bonustrack i æterens mange streamingtjenester.

Thin Lizzy tributeband

Falling Hazard er landets mest flittigt optrædende Thin Lizzy tributeband, som man også har oplevet på tv – i en portrætudsendelse af bandets guitar stand-in, den folkekære skuespiller Lars Ranthe, som træder med bandet med jævne mellemrum.

Desværre, eller måske heldigvis, for drengerøvene, er Thin Lizzy det band i Verden, der har samlet flest coverbands efter sig.

Der er altså stor konkurrence om opmærksomheden, og det handler om at skille sig ud, samtidig med, at man efterligner.

Ved både at spillere plagiatmusik, men samtidig efterligne tonen, melodien og kanten i den originale musik, når man finder på sin egen, som Falling Hazard nu har gjort, lykkes det at sætte sig mellem to stole.

I spiller skide godt

Det giver mange ben at gå på, og lige nu går det stærkt for Falling Hazard, der lige har spillet hyldestnumre i Amager Bio sammen med forsangeren Magtens Korridorer, Johan Olsen.

“I spiller skide godt,” står der i en SMS på den levende udgave af Kim Larsens besked til bandet efter koncerten.

Og selvom man for længst har rundet et rundt antal somre på fødselsattesten, kan den slags ros ikke lade være med at betyde noget.

Lidt ligesom de mange musikanmeldere, der i disse dage vipper lidt ekstra med pedalfoden i takt til de nye numre, også får noget drenget frem i bandmedlemmerne.

“Jeg er total fanboy. Det er total fedt. Det er blevet skide godt modtaget hele vejen rundt. Man ved godt med sig selv, at man kan stå inde for det man laver, men derfra og til at andre synes er fedt, der er et stykke vej. Især, når man har været et tribute band så længe, som vi har og pludselig laver sit eget musik,” indrømmer Lars Schmidt.

Alle veje går fra Rødovre

Han kommer fra Rødovre, hvor han for nogle årtier siden gjorde sit bedste for at komme til at ligne den oprindelige forsanger Phil Lynott.

“Det gjalt både, bas, overskæg og hår, men ikke stofferne. Dem dør man sgu af,” siger han.

Det var også i Rødovre, at han mødte Janne Stark, der sammen med Theis Henriksen udgør bandets to faste guitarister.

“Det var til Ken Anthonys 60 års fødselsdag, så der var metal-rock drenge overalt, og så sad vi pludselige og jammede sammen.

Theis Henriksen har også været med i Mighty Blues Band sammen med Lars, der står for bassen, men det band, der især er kendt i ishockeykredse, er netop lukket.

Det har dog intet med den nye satsning på egen musik Falling Hazard at gøre, lover de.

“Det var mere kalendre, der ikke kunne gå op.”

Alligevel er der kommet noget unikt ud af den fælles platform fra hockeyhallens ventesal.

Nemlig førnævnte Theis Henriksen, der i overbevisende stil skaber Thin Lizzys signaturlyd, som er båret af guitarharmonier og stærke soli.

“Det nye musik kan noget. Der er fede guitarerer, og hold kæft nogle fede melodier, og Teis vores vokal går for at være den, der nærmer sig den ægte varer bedst,” siger Lars og skærer i bedste redaktørstil igennem spekulationerne:

“Svenskeren er god i sig selv. Han er et internationalt navn, ligesom jeg og guitarerne laver nogle fede rytmer sammen, men altså helt ærligt, det er Theis, der er stjernen.”

Ungt stjernestøv

Han er søn af trommerslageren i Mighty Blues Band, og kom med som 18-årig og har været kapelmester lige siden.

I dag er han 27 og blæser derudaf. Derfor er bandet nu også igang at skrive resten af sangene til et helt album – i stilen groovy 70’er guitar hard rock.

“Vi sidder hver for sig og har idéer, men mangler lige at have dét hit, der bliver spillet på DR, før vi er i nærheden af at tjene penge. Lige nu handler det om at få dækket sine omkostninger. Det er passion og en hobby, der giver en glæder ved at servere noget alle andre kan lide,” siger Schmidt, der til koncerterne læner sig op af rytmen fra Juri Møller Rasmussens trommer.

På den måde lykkes det dem at fange det karakteristiske og funky Thin Lizzy-swing, der bragede ud af radioerne i alle Irlands havnevandhuller.

Svensk fart over feltet

Falling Hazards optrædener har taget fart efter, at den internationalt anerkendte svenske guitarist Janne Stark er kommet med i bandet for et par år siden.

Falling Hazard har optrådt på Rockbåten i Sverige, på High Voltage og Halmtorvet 9 i København, Vershuset i Næstved, Posten i Odense, Lygten Station, Zeppelin Rock Bar, Valby Kulturdage, Rødager, Jernstangen og mange andre steder.

På tourplanen er også koncerter i Karlshamn i Sverige, Kansas City i Odense, Postgaarden i Kalundborg, Baltoppen i Ballerup og Amager Bio.

Janne Stark har været en fremtrædende del af den svenske metal- og hardrockscene siden slutningen af 1970’erne først med Overdrive og siden med et væld af andre bands.

Live spilles der naturligvis de store Thin Lizzy-hits som Whiskey In The Jar, The Boys Are Back In Town og Dancing In The Moonlight.

Og så bliver der også plads til nogle af de mere sjældne og eksotiske sange fra Thin Lizzys store bagkatalog – og sange, som ikke er blevet officielt udgivet.

Er I ikke for gamle til at spille andres rocknumre – helt ærligt – er det fordi, I ikke kan løbe marathon? er det her jeres midtvejskrise.

“Når vi står og øver et nummer op, handler det om mindfullness. Vi finder ind i en zone, hvor intet andet eksisterer. Der er ingen sur lillemor eller letmælk, der skal hentes. Der er kun os og musikken sammen.”

“Vi lytter til hinanden,” siger Lars Schmidt og afslører, at bandet aldrig har været igennem et skænderi sammen.

“Måske er vi derfor ikke engang et rigtigt rockband, men hey selv i de værste amatørbands, er der primadonnaer. Det handler ikke engang om modenhed, men om mennesker og den vilje man har til at spille sammen og ikke lade følelserne rode på uhensigtsmæssige måder,” griner han.

Bandet øver ikke fast, men kun op til jobsene, og så får den ellers fuld smadder, når først Juri hamrer trommestikkerne mod hinanden og tæller ned til Lynott og forhåbentlig også snart til Hazard.