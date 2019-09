Husejere har tjent halv million på tre år

Hvor lang tid skal du eje dit hus, før du har tjent 500.000 kroner? Det varierer en del fra kommune til kommune. Foto: Arkiv

bolig Fast ejendom kan være en god investering og i Rødovre er husejernes mursten blevet en halv million kroner mere værd de sidste tre år.

Af Christian Valsted

Hvis man købte et hus i kommunen i juli måned 2016 og solgte det igen i juli måned i år, ville man gennemsnitligt stå med mere end en halv million kroner i hånden. Det viser Boligsidens seneste prisstatistik, der har sammenlignet de gennemsnitlige kvadratmeterpris i årene 2010-2019 i landets kommuner.

Generelt er det især omkring København, at prisudviklingen går stærkt. Og flere af omegnskommunerne følger stærkt trop i forhold til hastigheden, hvormed priserne udvikler sig.

”Det går godt med beskæftigelsen i Danmark og renten er rekordlav. Det giver mange familier mod på at købe hus og mange af dem søger i øjeblikket udenfor København,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Hun fortsætter:

”Den positive prisudvikling på markedet for villaer og rækkehuse

fortsætter, hvilket har forgyldt husejerne i hele hovedstadsområdet. Men de stigende priser har også spredt sig som ringe i vandet. Derfor har det været en god forretning at købe hus på det meste af Sjælland,” siger Birgit Daetz.

Overordnet set er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på rækkehuse og villaer steget 8,3 procent i Region Hovedstaden og 8,5 procent i Region Sjælland i de seneste to år.

Ser man i stedet på den anden ende af opgørelsen har det i Aalborg Kommune taget otte år at opnå den samme sum i fortjeneste og generelt er det også i Jylland og på Fyn, der er færrest kommuner, hvor samme udvikling gør sig gældende.