Hjemsøgt instruktør vender hjem til Rødovre

Jorge Rivera husker tydeligt dengang for 20 år siden, hvor kortfilmene fra det hjemsøgte hus slettede sig selv. Nu har han gjort minderne uslettelige. Foto: Pressefoto

Hvis man prøver at lave en film om et hjemsøgt hus, og filmen fem gange bliver slettet fra forskellige computere og din alternative location brænder ned, har du ikke bare alle ingredienserne til en vandrehistorie, du har også det perfekte udgangspunkt til en dokumentarfilm om livet mellem himmel og jord.

Af André Bentsen

For 20 år siden gik en lille håndfuld filmmagere ind i et angiveligt hjemsøgt hus for at indspille en kortfilm.

Filmen blev aldrig færdig, og mange mener, at det var de overnaturlige hændelser i huset, der bar skylden. Flere gange slettede filmen sig selv, folk blev syge og en brand på en location har været benzin på den legende, der i Spanien stadigvæk fortælles som spøgelseshistorie.

Nu har instruktøren Jorge Rivera, der hvert år står bag Rødovre Kommunes revy til budgetfesten, lavet en dokumentar, hvor deltagerne fortæller om deres erindringer. Sideløbende berettes om forbandede film og generationer, hjemsøgte huse, H.P. Lovecrafts univers og meget mere. Uudslettelig hedder filmen på dansk, mens den på originalsproget spansk bærer titlen Imborrable.

Her ser danske og spanske eksperter i litteratur, film, historie, psykologi, psykologi og parapsykologi nærmere på fænomenet forbandede film og giver deres bud på, om fænomenet findes.

Husker det tydeligt

Efter filmen vil der være en debat/Q&A med instruktøren, som også vil fortælle historier, der ikke kom med i filmen og bare rolig, han slår sig løs, for han er på hjemmebane i Viften, hvor han i et årti var ansat.

”Det er fedt at være tilbage i Danmark efter et halvt år i Madrid,” siger Jorge, der pludselig kunne se, hvordan hans fortid i det forbandede hus blev diskuteret flittigt på nettet.

”Jeg havde glemt alt om det, men så begyndte folk at skrive til mig med alle mulige spørgsmål, og så tænkte jeg; ej det må jeg lave en film om,” griner han.

Han kan godt huske episoderne fra dengang, hvor filmen flere gange blev slettet af sig selv fra flere forskellige computere. Det har dog ikke fået ham til at endegyldigt at godtage historien om, at huset skulle være hjemsøgt.

”Jeg er skeptiker på den måde, at jeg tror på, at der findes flere ting mellem himmel og jord, end man lige kan se, men jeg har ikke selv set noget, der har overbevist mig,” understreger Jorge Rivera, der faktisk er i gang med endnu en film om videnskab og spiritualitet.

Først skal han dog svare på et hav af spørgsmål, når det går løs til premieren i Viften onsdag den 11. september klokken 20 og dernæst flere steder på Sjælland for til sidst at runde det hele af på Lygten på Nørrebro den 28. september.