Hentede granat i Rødovre

Sådan så det ud, da ammunitionsrydningstjenesten sprængte granaten i luften. Det skete på et øde sted i Smørum. Foto: Mathias Øgendal

politi Forsvarets ammuni- tionsrydningstjeneste hentede i sidste uge en granat på en privatadresse i Rødovre. Granaten, der formentlig stammer fra 2. verdenskrig, blev senere bortsprængt.

Af Christian Valsted

En Rødovreborger fandt tirsdag den 3. september en ældre mortergranat i et sommerhusområde. I første omgang tog borgeren granaten med hjem til sin bopæl i Rødovre, hvor han dog senere valgte at kontakte politiet om fundet.

”Vi fik senere tilsendt et billede af granaten og ud fra billedet vurderede vi, at der skulle sendes et ammunitionshold til stedet, så granaten kunne blive flyttet til det nærmeste sikre sted for at blive bortsprængt,” fortæller D. S. Nielsen, der er fører for ammunitionsrydningstjenesten, der gætter på, at mortergranaten er fra 2. Verdenskrig eller i perioden umiddelbart efter.

”Jeg vil skyde på, der dukker 150 mortergranater og håndgranater op om året, så det sker med jævne mellemrum,” siger D. S. Nielsen.

Hvis du på gåturen i skoven selv skulle støde på en gammel granat, skal du lade den ligge og kontakte politiet. Hvis du har en mobiltelefon må du gerne tage et billede af granaten og sende billedet til politiet, som herefter vil tage kontakt til ammunitionsrydningstjenesten.