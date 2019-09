God RH præstation trods nederlag

Håndbold RHs damer leverede en godkendt indsats mod Vendsyssel Håndbold. En tvivlsom start på anden halvleg blev i realiteten afgørende for kampens resultat, da Vendsyssel fik skabt et fire måls forspring, som holdt kampen ud.

Af Flemming Haag

Der var spændte forventninger til RHs unge mandskab, til åbningskampen i 1. division mod de etablerede modstandere fra Vendsyssel Håndbold, hvor mange var mødt frem til opgøret i Rødovre Stadionhal.

Lige første halvleg.

Der var fart på fra kampens start, og der blev spillet med stor energi. Gæsternes mest i øjenfaldne spiller Christina Pedersen, scorede Vendsyssels to første mål, men Anne Jagd og Katrine Clasen fik udlignet. Vendsyssel kom på 2-4, Hannah Jørgensen reducerede til 3-4 og det blev 3-5 inden Anne Jagd med to scoringer fik udlignet til 5-5 hvor der var spillet ti minutter. En periode, hvor hjemmeholdet havde god bevægelse i forsvaret og fik flyttet bolden godt rundt angrebsmæssigt.

Amalie Hjort fik udlignet til 6-6, inden hjemmeholdet fik en periode med manglende skarphed i afslutningerne. De udnyttede gæsterne, og bragte sig foran 6-9.

Så kom tilbagevendte Katarina Juul Hansen på banen, og fik reduceret til 8-9 midt i halvlegen, og med to reduceringer af Katrine Clasen blev det 10-11 hvor der resterede ti minutter af første halvleg.

De følgende seks minutter blev der ikke scoret, da begge hold spillede med en høj fejlprocent. Anne Jagd blev den første der igen fandt vej til nettet, da der blev udlignet til 11-11, og Amalie Hjorth udlignede til 12-12. Med et minut tilbage af første halvleg, fik Rødovre tilkendt et straffekast, og mulighed for, at komme foran for første gang i kampen, med det lykkedes ikke for Anne Jagd at udnytte den store mulighed. I halvlegens sidste sekunder, lykkedes det igen for Christina Pedersen at scorer, så gæsterne kunne gå til pause med en 12-13 føring.

En godkendt første halvleg af RHs unge mandskab, hvor alle på holdet bød ind. En fornuftig defensiv og fart på angrebsspillet, med mange gode aktioner. Vendsyssels Catrine Pedersen og Sofie Hartung skabte dog problemer for RHs defensiv, da de fra distancen, scorede ni af gæsternes tretten mål i første halvleg.

Kom forfærdeligt i gang med anden halvleg.

Hjemmeholdet kom skidt ud til anden halvleg, og kom bagud 13-17 efter fem minutter, i en periode, hvor der var langt mellem forsvarerne, og der blev leveret en række uprovokerede fejl. RH fik igen styr på spillet, men det lykkedes ikke for hjemmeholdet, at komme tættere på Vendsyssel. Midt i halvlegen var stillingen 20-23, og det blev 20-25 inden det lykkedes Katarina Juul Hansen og Hannah Jørgensen at reducerer til 22-25. Ved stillingen 23-27 fik hjemmeholdet tilkendt straffekast, som Signe Schulz sende på stolpen. I slutminutterne, scorede Anne Jagd kampens sidste mål til kampens endelige resultat 24-27.

Tilfredsstillende præstation.

Bortset fra den tvivlsomme start af anden halvleg, hvor kampen i realiteten blev afgjort, spillede RH lige op med gæsterne fra Vendsyssel, der sluttede i top fire i sidste sæson. Der blev spillet med selvtillid og overskud og vist mange gode aktioner.

Stinne Strøjr i målet tog fornuftigt fra, forsvaret virkede dejligt aggressivt og velorganiseret, angrebsmæssigt blev der spillet med tålmodighed, gode indspil til stregen og gode afslutninger. En præstation, der tegner lovende.

RH spiller sin næste kamp søndag den 15, september kl. 16.30 ude mod Ringkøbing Håndbold.