En intens kamp mod Odense åbnede sæsonen i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

ishockey I sæsonens anden blog kommer jeg ind på, at Mighty Bulls har fået alt for mange 'dumme' udvisninger, at de udenlandske spillere endnu ikke har scoret, en konsekvens træner og den evige udfordring i Rødovre - powerplay.

Af Peter Fugl Jensen

Der er lagt op til fredagsfest i Rødovre Centrum Arena, når mestrene fra whiskeybæltet kommer på besøg.

Det er altid en fest, når Rødovre møder enten Rungsted eller Herlev, men det er altså et ekstra krydderi, når det er fredag kombineret med en sæsonstart, der absolut ingen svar har givet på en sæson, der ser ud til at blive endnu mere jævnbyrdig end set tidligere.

Den største sejr indtil nu er Aalborgs 4-1 sejr hjemme over Herlev. Ellers er alle sejre sikret med et måls margin og halvdelen af dem er endt med overtids- eller straffeslagsafgørelse.

Så bliver det ikke en federe start på en stadig nyfødt sæson. Sæsonen er så ny, at man intet kan lægge i resultaterne, men jeg havde ikke spået Odense på en andenplads eller SønderjyskE med et æg efter to kampe.

I skudlinjen

I kampen mod Odense blev vores fotograf Brian Poulsen i øvrigt ramt af en vildfaren puck, der prellede af på halsen.

Brian fik hurtig hjælp af lægen og skulle lige sunde sig, mens Ian Nielsen fra Metalligaen (og tidligere ansat på Lokal Nyt) tog sig godt af vores fotogram.



Avisens fotograf, Brian Poulsen, fik en puck på halsen. Han slap billigt.

Afsender af pucken, Matthias Asperup, forhørte sig sympatisk, om vores fotograf var ok. Det gjorde 6-7 af de fynske spillere også, hvilket viste en utrolig sympatisk side af gæsterne midt i en hektisk kamp.

Lidt skuffende var det, at ingen rødovrespillere, ud over Asperup, spurgte til lokalavisens fotograf, som har dækket ishockey i Rødovre gennem 15 år!

For mange udvisninger

I de to seneste sæsoner har Rødovre fået en skrækkelig start med få eller ingen point efter de første fem runder. Den første sejr blev heldigvis sikret i den første kamp, men det var med hiv og sving.

Trods en forrygende start, hvor Odense blev spillet under isen i kampens første 10 minutter, så vendte premiereopgøret, da Rødovre fik ødelagt deres spil af ’dumme’ udvisninger og i 2. periode også af ’tynde’ udvisninger.

Det gav Odense momentum og to scoringer i overtal. Det rystede tydeligvis Rødovre, der aldrig fik rytmen tilbage i spillet og Odense ’lugtede pludselig blod’ og var bedst som kampen skred frem og burde have vundet i Rødovre, da fynboerne var bedst og skabte flest chancer i 3. periode og i overtidsspillet.

Udvisningerne fortsatte i Rødovres kamp i Frederikshavn, hvor det blev til 10 minutter i straffeboksen. Det er nogenlunde i en udekamp i Jylland, men det vinder man ikke kampe på.

Jeg kender ikke udvisningerne i Nordjylland, men i Rødovre var der for mange ’dumme’ i offensiv zone og det skal simpelthen elimineres.

Powerplay

Jeg taler naturligvis med mange fans og deres absolut største bekymring før sæsonen var Rødovres overtalsspil – vil Mighty Bulls endelig få et powerplay, som vil fungere?

Svaret er nej.

Det er dog en evaluering efter to kampe og derfor et svar på et useriøst grundlag.

Men efter en 2-0 scoring i powerplay af Steffen Klarskov, så faldt niveauet i overtal – i øvrigt ligesom spillet – og da Rødovre spillede næsten fire minutter i streg i overtal mod Odense, blev der knap nok skabt en chance.

I Frederikshavn spillede Rødovre fem mod tre i næsten 40 sekunder uden at score, så det er altså med let bekymring, at jeg ser frem mod dette års powerplay.

Omvendt så viste tyrene fint powerplay i træningskampene.

Ingen over holdet

I premierekampen lagde jeg mærke til, at der blev skiftet godt og grundigt rundt i kæderne. Pludselig var Frederik Kaels på isen i nogle af de sidste skift i en hektisk slutfase.

Træner Lehtonen brugte alle spillere, eksempelvis var den 16-årige Kasper Larsen inde i et af de sidste skift i ordinær spilletid, da Rødovre spillede i undertal.

Den 16-årige Kasper Larsen var inde i boxplay, da der manglede to minutter af 3. periode.

Det tolker jeg til, at Riku-Petteri Lehtonen på ingen måde satser alt for sejre her og nu. Sejrene skal sikres via holdindsatser, altså helheden, hvor ingen stjerner er sikret istid på nogen måde. Man vinder som et hold og man skal bevise sit værd for at få istid. Ingen er over holdet.

Jeg har haft fornøjelsen af Lehtonen i to omgange. Han er velforberedt, moderne og ved præcis, hvad han vil.

Desuden er han konsekvent. Hvis nogen ’træder’ ved siden af, så er der prompte en konsekvens, uanset om man er stjerne eller junior.

Udenlandske mål mangler

Jeg ved godt, det er fuldstændig ligegyldigt, hvem der scorer – bare man vinder. Men efter to kampe er det kun blevet til tre scoringer og de er alle faldet fra danske stave.

Med de indkøb, som der har været, så havde jeg store forventning til især de finske spillere, da jeg har oplevet brødrene Virtala i Gentofte og i øvrigt synes at backen Keskitalo er en eminent ishockeyspiller, men de har ikke lige gjort det ekstra fra start.

Men jeg er sikker på, at Mighty Bulls udenlandske spillere nok skal finde vej til netmaskerne masser af gange i løbet af sæsonen… og det er jo ikke nu, der skal toppes.

Det skal naturligvis lige nævnes, at Teemu Virtala ikke var med i Frederikshavn.

En god start i målet

Mest positivt, efter to kampe, er målmand Matt O’Connor, der har lukket tre mål ind og han har til tider været under massivt pres, både i kampen mod Odense og i Frederikshavn.

Matt har vist et højt niveau og han kommer til at redde point til tyrene – det vil jeg godt love.

Fredag klokken 19.30 vil vi få svar på flere spørgsmål og flere nye spørgsmål vil helt sikkert poppe op efter tv-braget i Rødovre Centrum Arena.