chrumme Ja, så blev det fredag den 13. – og jeg startede dagen med at hælde kaffen ned af den nystrøgne skjorte.

Var det sket torsdag den 12. var jeg bare blevet pisse ærgerlig. Men fordi det var fredag den 13., så blev jeg ikke bare pisse ærgerlig – men også en lille smule nervøs! Hvordan kommer resten af dagen til at gå???

Jeg er på INGEN måde overtroisk. Jeg kan tage en sort kat under armen og vade under en stige, mens jeg spilder salt uden at det rører mig. Men kaffe på skjorten i samme øjeblik man hører i radioen, at det er fredag den 13., ja så blev jeg lidt nervøs.

Vidste du, at der findes et navn for at være bange for fredag den 13.? Det gør der, man lider af paraskavedekatria. Jeg måtte straks lade min hjerne tage over og finde ud af, HVORFOR fredag den 13. er en uheldig dag.

Generelt har fredag altid være forbundet med overtro. Man skulle f.eks aldrig starte nyt arbejde på en fredag – den overtro har man heldigvis flyttet til en mandag… Men man har altså kunne læse at: »Der var engang en mand, som ikke troede på, at ulykke rammer den, som lader arbejde begynde en fredag. Han skulle bygge et skib. Han lod bygningen af skibet påbegynde en fredag, det stod færdig fredag, det fik navnet fredag og han sejlede ud med skibet en fredag. Manden har man aldrig hørt fra eller set igen.«

Måske det var Robinson Crusoe – får vi ved jo, hvad HAN kaldte sin ven…!!!

Tænk en gang, hvor den historie ville blive ødelagt, hvis han faktiske sejlede ud en lørdag.

Nå, så fandt vi ud af, at fredag nok ikke var så farlig alligevel.

Så er der 13 tilbage. Det uheldige ved 13 er, at der var 13 til bords ved den sidste Nadver og der ved vi jo godt, at der kun var 12 tilbage dagen efter…

Men jeg vil sige, at engang spiste jeg middag med syv og dagen efter døde den ene af os… Men OK, det var så ikke Jesus, men min far.

Så den holder heller ikke.

Så NU kunne jeg endelig glæde mig over, at jeg spildte kaffe på skjorten, blot var et hændeligt uheld.

Så jeg hankede op i min kuffert og tog til lufthavnen. Da jeg kom ombord på SAS flyet bemærkede jeg, at der var en fejl på stolerækkerne. Der var række 12 og 14 – og ingen række 13. Jeg jokede med stewardessen og sagde, at man ikke skulle lade talblinde sætte rækkenumre på flysæder. Hun kiggede alvorligt på mig og sagde: ”INGEN SAS fly har en stolerække, der hedder 13. Det er jo et uheldstal!”

Nå, men vi får se i næste uge, om der kommer en klumme fra mig eller ej! HVIS der ikke gør, så vil jeg nok mane til forsigtighed næste gang, det er fredag den 13.!!