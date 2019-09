Fra barsel til business

Med fokus på fødselsforberedelse og efterfødselstræning er Barselshuset på Rødovre både for gravide og kvinder på barsel. Foto: Martin Høyer

ny virksomhed: Da 30-årige Louise Packert Niebe blev mor til sit andet barn, fik hun en god idé. En idé, som nu kan komme andre gravide til gode.

Af Christian Valsted

Nogle gode idéer opstår, når man leder efter tilbud som ikke findes. Det kan manden bag isterningeposen nok skrive under på, men nok om det.

Da Louise Packert Niebe havde født sin datter Marie i 2017, ville hun gerne gå til efterfødsels-

træning. Hun var lige flyttet til Rødovre med sin familie og søgte derfor efter et tilbud her i Rødovre, hvor man kan møde andre barslende og få lidt gang i kroppen efter fødslen.

Det var dog svært at finde et godt sted og som en konsekvens har hun stiftet ’Barselshuset’ på Rødovrevej, hvor vordende mødre og kvinder på barsel kan få tilpasset træning for hele kroppen og blive inspireret til, hvordan man kan tumle og stimulere det lille barn.

”Jeg havde leget lidt med tanken gennem flere år og tænkte, der var brug for et sted, hvor kvinder kan møde andre kvinder på barsel og både komme i gang med at træne lidt og have et frirum til at tale om alle de bekymringer og glæder, der følger med moderskabet,” siger hun.

Fødslen er helt unik

Louise Packert Niebe er uddannet fysioterapeut og har en kandidat i Idræt & Sundhed. Derudover er hun uddannet fysio-pilates instruktør og har flere års erfaring med undervisning.

Hun håber, at Barselshuset på Rødovrevej kan blive et lokalt samlingssted for kvinder, der er gravide og på barsel.

”En fødsel er en helt unik oplevelse, men som forældre kan man også have mange bekymringer og tanker omkring fødslen og livet med det lille barn. Jo mere man ved på forhånd i forhold til, hvad der er normalt og unormalt, jo bedre vil oplevelsen blive. Derfor vil jeg både tilbyde fødselsforberedelseskurser og efterfødselsforløb,” siger Louise. Hun fortsætter:

”Det er vigtigt at komme godt i gang med genoptræningen af kroppen efter en fødsel. Samtidig kan det også være en ensom tid at være på barsel, fordi partneren er på arbejde. Derfor ser jeg også Barselshuset som et frirum for kvinder, hvor man kan sidde og amme sammen med andre over en kop te og samtidig få information om kropslige øvelser og nyttig viden om den forestående fødsel og tiden efter,” siger Louise Packert Niebe, der, udover fødselsforberedelse og efterfødselshold, også har hold i babymotorik og på sigt planlægger workshops med forskellige temaer som blandt andet førstehjælp og babytegn.

Der er holdstart i Barselshuset i september måned og du kan læse mere om stedet på

www.barselshus.dk.