Forløsning i Espelunden

En vigtig sejr for Avarta, der nu er tilbage på sejrskurs, efter dagens 1-0 sejr hjemme over Slagelse.

FODBOLD Avarta slog Slagelse på hjemmebane med 1-0 i Espelunden, en tiltrængt og vigtig sejr for de grønklædte hjemme i lunden.

Af Mike Hjulmand

Avarta havde brug for en sejr i dagens kamp mod Slagelse efter nogle kampe uden sejr, senest sejr for de grønklædte var inden i dag for fem kampe siden hjemme mod BK Frem. Holdet har manglet den sidste selvtillid for at kunne få de tre point, i dag blev endelig den dag hvor en ny sejr kom ind på kontoen.

Andreas Horsebøg der har spillede sig bedre og bedre ind på Thomas Wesths mandskab afgjorde i dag hjemmekampen, med et mål efter godt og vel en times spil og oveni det, så fik Morten Bank også et nyt clean sheet til hans konto.

Avarta ligger nu nummer fem i rækken, med 14 point efter ti kampe.