Første nederlag i Rødovre Centrum Arena

Matthias Asperup scorede RMBs enlige mål mod Esbjerg Energy. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter sejre i sæsonens to første hjemmekampe, blev Esbjerg Energy de første, der hentede tre point mod Mighty Bulls i Rødovre Centrum Arena.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Esbjerg Energy, uden Kasper Jensen og Marco Illemann.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Nick Crawford, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen

Anden kæde: Miro Keskitalo, Christoffer Frænell, Matthias Asperup, Teemu Virtala, Marko Virtala

Tredje kæde: Kasper Larsen, Julius Nyqvist, Nicklas Carlsen, Steffen Klarskov, Mads Eller

Fjerde kæde: Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jonas Sass, Frederik Kaels.

Effektivt powerplay.

En lige og tempofyldt første periode. Mighty Bulls scorede i powerplay, da Matthias Asperup sendte en pasning fra Teemu Virtala i nettet, efter kun tre minutter. Et minut senere, måtte Kim Johansson en tur i straffeboksen for en Hooking, og det udnyttede Esbjergs Zach Pochiro til at udligne til 1-1, hvor der var spillet fem minutter.Begge hold fik endnu en udvisning, men ingen scoringer. De to hold kunne derfor gå til pause, med en scoring til hvert hold.

Skudstatistik 3-12 i anden periode.

Første farlige afslutning i anden periode, kom efter fem minutter, da Christoffer Frænell sendte et slagskud på stolpen. Midt i perioden fik Mads Eller to minutter for Cross-Checking. Esbjerg viste igen effektivt powerplay, og kom på 1-2 da Brett Welychka sendte pucken i mål.

Tre minutter efter fik ”Tyrene” en overtalsmulighed mulighed, men fik ikke sat sit powerplay op. En anden periode, hvor gæsterne fik testet Matt O’Connor og skabte meget trafik i hjemmeholdets zone.

0-1 i tredje periode.

Esbjerg kom bedst ud til tredje periode, hvor ”Tyrene” havde svært ved, at flytte spillet frem i Esbjergs zone. Efter syv minutter, havde Steffen Klarskov en god mulighed, som Kasper Krog i Esbjergs mål fik pareret.

Rødovre kom bedre med i spillet, uden at komme frem til scoring. Da der resterede to minutter, tog Rødovre Time Out, og erstattede Matt O’Connor med en markspiller. Kort efter blev det 1-3 da Trevor Cheek sendte pucken i det tomme mål.

Næste kamp:

Tirsdag den 1. oktober kl. 19:00 får Rødovre Mighty Bulls besøg af Herlev Eagles, i Rødovre Centrum Arena.