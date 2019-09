Fødselsdagsbarn sikrede point

Jonas Hemmingshøj scorede to gange i dag, men alligevel måtte Avarta nøjes med et point.

FODBOLD Jonas Hemmingshøj var på pletten to gange, da Avarta hjemme spillede 2-2 mod oprykkerne fra Holbæk.

Af Mike Hjulmand

Begge hold gik ind til dagens kamp med et nederlag i bagagen fra sidste kamp, og Holbæk lå inden kampen under det grønklædte mandskab i tabellen, men det var ikke til at se i starten af kampen. Holbæk kom godt fra start og lagde et tryk på Avarta og det gav pote i form af en 1-0 føring og panderykkerne kom frem i Espelunden. Holdet er i målmangel og nu bagud til en af oprykkerne, men så viste et fødselsdagsbarn sig frem.

Jonas Hemmingshøj udlignet kort inden pausen, og kort efter pausen satte han også føringsmålet i nettet, men sejren måtte de kigge langt efter i Espelunden. Med godt ti minutter tilbage af opgøret udlignede Holbæk og kunne tage et point med hjem.