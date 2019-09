Fodboldkamp er klimakamp: B77 kan vinde en hel skov

Redaktør André Bentsen og journalist Christian Valsted spiller begge med, når B77s andethold, der er blevet reddet i et samarbejde med din lokalavis, skal forsøge at vinde over Blue Energy, der lover at plante 100 træer, hvis B77 vinder fodboldkampen fredag den 20. september klokken 17.30 plus 10 ekstra træer per mål de røde scorer. Foto: Brian Poulsen

Fodbold Du har før hørt om målmænd, der er på skovtur. Nu tager energiselskabet Blue Energy og B77 udtrykket helt bogstaveligt, når de fredag den 20. september klokken 17.30 spiller showkamp – om en hel skov. Men de har brug for din hjælp, så der kan blive plantet rigtig mange træer.

Af André Bentsen

Det ligner et væddemål, der er helt ude i skoven, men det er lige præcis meningen. Energiselskabet Blue Energy har udfordret fodboldklubben B77 til en bæredygtig klimakamp om 100 træer. Ja, faktisk en del mere, da de har lovet at plante 100 træer, hvis de lokale helte kan vinde mod firmaets ansatte, men også 10 ekstra træer per mål, der ryger i nettet bag deres forhåbentlig distræte målmand.

Derfor er der også brug for god opbakning til kampen, der spilles på Valhøj Skole, så der kan komme mest mulig stemning til kampen og bedre klima ud af resultatet.

Regnskoven brænder

Det er ikke nyt, at danske virksomheder blander sig i den verserende klimadebat, men det er nyt, at et energiselskab i den grad igangsætter et projekt i forlængelse af en sommer med brændende regnskove og smeltende isbjerge, der viser, hvordan man kan være med til at tage hånd om problemstillingerne. Hvis altså deres forsvar ikke er helt oppe på dupperne.

Målet er at plante hele 100.000 træer i 2020 sammen med organisationen ’Plant et træ’. De første 100 til 200 af dem skal gerne komme i hus fredag den 20. i denne måned, hvis B77 lever op til favoritværdigheden, hvilket er vildt, når man tænker på, at Blue Energys eneste anden modstander i kampagnen indtil videre er en af landets bedste klubber, der vel at mærke spiller for fyldte stadions.

Det skræmmer dog ikke formand i B77, Nicklas Carlé.

”Det er en vildt god idé at give noget tilbage til naturen og som fodboldklub, leder vi også hele tiden selv efter områder, hvor vi kan udvikle os og gøre en forskel. Både i lokalsamfundet, men også nu her med et flot klimaaftryk,” siger Carlé, der ikke formår at skjule, at B77 kun har fået 1 point i de første fire kampe.

”Jeg har tidligere sagt til drengene, at de får en plov, hvis de snart vinder. Nu kan jeg med god samvittighed sige, at de får en skov,” griner han og roser Blue Energy for initiativet.

Her forklarer man, at det altså er ‘Plant et træ’, der styrer, hvor de mange træner skal plantes i Danmark, men at projektet flugter med målet om at give danskerne klimavenlige muligheder.

”Vi sælger i forvejen kun strøm fra vedvarende energikilder. Med træ-initiativet er vi med til at reducere CO2-udslippet og vi bidrager til, at skovrejsningen i Danmark bliver ført ud i livet,” fortæller Mads Andreas Olesen, der er partner & kommerciel direktør.

10 ekstra træer per mål

Ordningen fungerer ved at ‘skoven’ vokser med ét træ, hver gang en ny kunde køber strøm gennem Blue Energy. Det kalder virksomheden både crowdfunding og brugerinvolvering.

“Jeg er flere gange blevet spurgt, hvorfor vi vil plante træer. Jeg svarer tit; hvorfor ikke? Det er som om, at man er underlig, hvis man i udgangspunktet vil gøre noget godt, der bagefter udarter sig til forretning fremfor omvendt,” siger Mads Andreas Olesen og fortsætter:

“Vi skal plante flere træer, for det er godt for klimaet, naturen, dyr og mennesker. Det er let at forstå og det er let at gøre. Derfor skal endnu flere også tage positivt del.”

Selvfølgelig håber firmaet på både opbakning og god reklame for den blomstrende idé, men de håber i den grad også på en underholdende kamp med mange mål.

“Vi planter 10 træer, hvis du scorer et mål mod Blue Energy. Vi har ikke nogen fast målmand og min lille-

bror er mildest talt løbetræt nede i forsvaret, så det lugter allerede lidt af dansk regnskov,” siger Mads Andreas Olesen og slutter interviewet, som en anden Bendtner på toppen af sin karriere:

“De fleste erhvervsfolk knokler for at skabe noget, der kan leve videre længe efter dem selv. Så kan man jo starte med at plante et træ.”