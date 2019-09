Fejrer jubilæum med koncert på plejehjem

Rødovre Senior Orkester består af 10 dedikerede amatørmusikere, som med stor fornøjelse kaster sig ud i at underholde eller spille op til dans. Foto: Privat

koncert Rødovre Senior Orkester markerer 25-års jubilæum med koncert på Ørbygård og du er inviteret med.

Af Christian Valsted

De spiller traditionelle evergreens, ballader, moderne latin-dansemusik og amerikansk filmmusik.

”Og vi har også et stort fransk repertoire,” fortæller orkesterets grand old man, 90-årige Peter Ejvind Strand, der selv spiller harmonika i orkesteret.

”Jeg har spillet på min harmoni i 84 år og vi er et ret dygtigt amatørorkester, hvis jeg selv skal sige det,” siger Peter Ejvind Strand, der sammen med sine ni medmusikanter øver hver onsdag på plejehjemmet Ørbygård og underholder for stedets beboere hver anden fredag. Det er også på plejehjemmet at Rødovre Senior Orkester markerer deres jubilæum. Det sker fredag den 4. oktober i festsalen fra klokken 12.

”Her er alle naturligvis velkomne. Det er meget opløftende at se beboerne live op, når vi spiller og der er bestemt mulighed for at danse,” siger Peter Ejvind Strand.