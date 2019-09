Fællessang og frivillig fredag

Den 27. er der igen Frivillig Fredag. Foto: M.B. Weltz

FRIVILLIG FREDAG: Mens Rødovredagen havde fokus på, hvad de frivillige kunne tilbyde borgerne, har Frivillig Fredag fokus på, hvad foreningerne kan tilbyde dig, som gerne vil være frivillig. Den 27. september synger de i kor på Rødovregaard.

Af André Bentsen

I Rødovre står 125 frivillige sociale foreninger på tæerne af hinanden for at gøre en forskel for borgerne lokalt.

Én dag om året udveksler de gode idéer og erfaringer med hinanden og fortæller interesserede om de mange glæder, der er ved selv at tage aktivt del af det frivillige arbejde.

Frivillig Fredag kaldes dagen, der i år finder sted på Rødovregaard den 27. september mellem klokken 13 og 17.

Her kan du blandt andet opleve ROGs gymnastikpiger optræde, men du kan også synge sammen med Pelle Voigt og Lungekoret. Samtidig stiller 18 forskellige foreninger op med sjove aktiviteter for at vise sig frem fra deres bedste side.

Og dem har de mange af. Selvom der stadig mangler frivillige i Rødovre, så er der virkelig mange af slagsen.

“Derfor er dagen også en invitation til at møde vidt forskellige slags frivillige

og selv blive inspireret til, hvor man kan gøre en forskel og få lidt ekstra indhold i dagen, fordi vi mangler en ny slags frivillig. Men dagen er også en række tilbud til gæsterne om underholdning og så er der jo gratis adgang på Heerup Museum,” lokker Lars Thorndal, der er Frivilligleder i Rødovre Frivilligcenter.

Sammen med Michael Bank Weltz har han skabt rammerne om dagen, der tidligere lokkede hundreder af mennesker til.

“Frivillighed er godt og man bliver lykkelig af det, men vi skal også skabe en scene, hvor de frivillige kan gøre sig spændende på. Ikke mindst over for de nye borgere fra eksempelvis IrmaByen. Dagen kan være en vej til frivilligt arbejde, men vi skal ikke være bange for måske også at tænke nyt,” siger Michael Bank Weltz.

Han mener, at konkurrencen fra Rødovredagen skal evalueres med ind i næste års planlægning.

“Rødovredagen bliver sikkert endnu større næste år, så derfor skal vi måske også tænke Frivillig Fredag om næste år – det kan være en frivilligbørs, en paneldebat eller noget tredje. Det var godt dengang det startede, men når Rødovredagen er blevet så stor, er det måske mere der, vi skal ses, og så bruge vores egen dag til noget helt andet, så vi ikke driver rovdrift på de frivillige,” tilføjer Michael.