Er sokker en modeting eller en praktisk foranstaltning?

SPONSORERET INDHOLD De fleste tænker sikkert ikke over sokker og strømpers funktion. Man tager dem jo blot på som en automatisk handling, og undlader som regel kun at tage dem på, når man går i sandaler, ”klip klapper” eller sejlersko.

Der er sikkert ikke mange, som tænker på, at en af sokkernes fornemste opgaver rent faktisk er at absorbere sved. Foden er blandt de største producenter af sved i kroppen , da den kan producere over 0,12 liter sved pr. dag. Herresokker og damesokker hjælper med at absorbere denne sved og suger den hen til områder, hvor luften kan fordampe sveden. Dette kan være en af forklaringerne på, at sorte sokker er så populære, da væske her er mindre synlig.

Den mere praktiske anvendelse

I kolde omgivelser som f.eks. snelandskaber isolerer herrestrømper og damestrømper af uld foden og mindsker risikoen for forfrysninger. Har man støvler på, beskytter strømperne og sokkerne også mod vabler og indtrængende sne.

Skal man på lange vandreture, er det også vigtigt at have slidstærke og svedabsorberende sokker på. Strømperne står for komforten, som er meget vigtig, når man skal på vandretur. Sokkerne har en vigtig rolle i forhold til at regulere fugt og varme samt at sørge for, at foden sidder helt perfekt i skotøjet – uanset anvendelse. Der er forskellige forhold, man skal være opmærksom på, når man vælger vandrestrømper. De syntetiske strømper er f.eks. bedre end uld til at transportere sved, men ikke lige så komfortable. Tykke uldsokker vil til gengæld give lidt mere aflastning af de trætte fødder.

Tennissokker eller ankelsokker i sneakers har lidt samme funktion. Alle der har prøvet at spille tennis i for tynde sokker har med stor sandsynlighed kunne vride deres strømper efter en tenniskamp. I dag er sokker og strømper så teknologisk avancerede, at der næsten findes sokker til enhver sportsgren.

Sportsstrømper er ikke bare sportsstrømper

Når man taler sportsstrømper, er det svært at komme udenom fodboldsokker. Udover at de skal være i den rigtige farve og det rigtige mærke, skal de også have en velsiddende pasform. Det er også vigtigt, at dine fodboldstrømper er fremstillet i et let og funktionelt stofmateriale. Dem som spiller fodbold på det øverste niveau skelner rent faktisk mellem kamp- og træningssokker, hvor forskellen primært ligger i, hvor skridsikre de er.

Inden for skisport er det også vigtigt at have de rigtige strømper. Ved du i øvrigt, at der er forskel på din højre og venstre fod? Derfor bør der selvfølgelig også være forskel på dine skisokker. Den gode skisok er derfor anatomisk designet og sidder tæt om ankel, hæl, skinneben og læg samt tæer. De gode skisokker har god længde og slutter lige under knæet. Dermed undgår man, at toppen af ens strømper generer ved skistøvlernes kant.

Et sidste godt råd er at købe dine skisokker i forskellige mønstre og farver. Så er der nemlig mindre risiko for, at du står med to højre eller to venstre skisokker, fordi du har fået dem parret forkert efter sidste tur i vaskemaskinen. Så undgå helst kun at have sorte sokker til ski.