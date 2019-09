Endnu en uafgjort til samlingen

Oliver Carrara scoret igen i dag for Avarta, men det er kun blevet til fem mål for Avarta i syv kampe, der mangler mål.

FODBOLD Avarta skulle i dag en tur til Skovshoved, en kamp der for de grønklædtes vedkommende igen endte med en uafgjort, målene mangler i Avartas offensiv.

Af Mike Hjulmand

For anden weekend i træk kunne Avarta have spillet sig op på rækkens tredjeplads, men det endte igen med et uafgjort resultat, dog denne gang med mål i kampen.

De grønklædte gæster kom bagud efter godt og vel ti minutter og det var egentlig også Skovshoved der var bedst spillende, selvom Avarta kom på 1-1 lidt senere i første halvleg. Det var den første rigtige mulighed gæsterne fra Rødovre fik, men Oliver Carrara, der virkelig har fundet målnæsen frem omsatte chancen sikkert til 1-1.

Målene mangler offensivt

Avarta har rækkens bedste defensiv sammen med Helsingør, begge hold har kun lukket fem mål ind, men offensivt ser det anderledes ud for Avarta. I syv kampe har offensiven kun scoret fem gange og det er sammen med Skovshoved, dårligst i rækken. Spilmæssigt er det godt for holdet fra Espelunden, men der mangler virkelig mål i holdets offensiv, hvis det skal blive rigtig stort.