En tur i manegen med Erik Clausen

Det er Clausen på slap line - meget slap i Viften søndag den 6. oktober klokken 14.30. Foto: Per Skovgaard

talkshow Han er gøgler af guds nåde og på næste søndag vender Erik Clausen tingene på vrangen i Viften i et talkshowe, hvor han er på slap line

Af Christian Valsted

Jeg regner bestemt med at være klar igen til næste år,” udtalte Erik Clausen sidste år, da han desværre måtte aflyste sit planlagte besøg i Viften efter et uheld, der resulterede i en brækket hofte.

”Jeg er ved at blevet gammel og har måtte indse at jeg har brug for ekstra tid til at komme i form igen,” fortalte Clausen sidste år.

Nu er den folkelige filminstruktør tilbage i manegen igen og søndag den 6. oktober er det Rødovres tur til at få besøg.

I Viften vender Clausen tingene på vrangen og stiller spørgsmålstegn ved den stærkt opreklamerede normalitet. Men sin lange livserfaring øser forskellige anekdoter ud over publikum med risiko for humoristiske bivirkninger og risiko for, at du kan kende dig selv, mand eller kvinde, ung eller gammel.