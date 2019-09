Eine grosse Party

Tyrolerband er en del af en festlig oktoberfest i Rødovre. Foto: Paul Korsgaard

tyrolerfest i rødovre Mød det lokale erhvervsliv under afslappede og festlige rammer, når Rødovre Erhvervsforening holder Oktoberfest. Formålet er at styrke det lokale erhvervsliv og støtte Rødovres foreningsliv.

Af Peter Fugl Jensen

Det kan virke lidt underligt, man kan styrke det lokale erhvervsliv ved at give sine medarbejdere en fornøjelig aften til en oktoberfest i bedste tyrolerstil med lederhosen, Heidi’er og tyrolermusik, men det kan man.

”Det her er oplagt, hvis man vil give sine medarbejdere en sjov oplevelse og møde resten af Rødovres erhvervsliv under afslappede forhold,” siger Per Welcher, der sidder i Rødovre Erhvervsforenings bestyrelse. Han suppleres af et andet bestyrelsesmedlem Jens Larsen.

”Vi gør det naturligvis også for at få mere synlighed til Rødovre Erhvervsforening, så den almindelige medarbejder lærer os at kende og får et positivt indtryk. Via medarbejderne skal virksomhedslederne finde Rødovre Erhvervsforening så interessant, at de også ønsker at være medlem med deres virksomhed.”

Kæmpe telt på Rådhuspladsen

Det er overvældende, da avisen mødes med Rødovres Erhvervsforening for at tale om oktoberfesten på Rådhuspladsen, for der er mødt fem personer op. De er tydeligvis engagerede og glæder sig til den store festdag på Rådhuspladsen.

”Vi har solgt lige godt 200 billetter indtil nu, men vi vil gerne have flere erhvervsdrivende til.

Der er plads til 500, så vi håber naturligvis på, at flere vil være med i vores store telt, der kommer til at fylde hele pladsen,” siger Bent Westh Hansen.

”Vi har jo prøvet oktoberfest tidligere, som var i 2010 og det var en succes, så derfor gentager vi det,” siger Flemming Vangskov, der selv er DJ, men denne aften er den rolle overladt til DJ Fulle.

”Han er oplagt til at være DJ til en oktoberfest, hvor han mere er en sprechttallmeiser end DJ, men han vil også spille musik,” roser Vangskov sin kollega DJ Fulle.

Ægte oktoberfest stemning

For at give festen en ægte bayersk stemning, vil bandet ’Tyrolerband’ med deres syv musikere og også DJ Ötzi – Double give den fuld tyrolergas på scenen.

”Bandet er jo voldsomt populært, især i Jylland, men nu trækker vi dem til København, fordi de er gode og vi er sikre på, de også vil få succes i København og så tænkte vi, at dem vil vi da være først med,” siger Bent Westh Hansen. Han fortsætter:

”DJ Ötzi har jo optrådt på festivaler og store koncerter i hele Europa. Han er super professionel og forstår at sætte gang i teltet. Vi kan godt love en stor oplevelse.”

Menuen fraviger ikke det tyske, for der vil være store frankfurtere, sauerkraut, kartoffelsalat, apfelstrudel og naturligvis øl i lange baner. Der vil være tre udskænkningssteder, hvor man også kan få vin, vodka, Red Bull og naturligvis jägermeister.

Præmie til bedste påklædning

Når der skal være Oktoberfest, så skal man naturligvis iklædes tøj fra ’Hoch Bayern’, som er de velkendte lederhosen til mænd og Dirndl (kjoler, red.) til kvinderne.

”De bedst iklædte i ægte tyrolerstil får en præmie til bordet, som er en magnum flaske champagne,” siger Jens Larsen.

Bliver teltet fyldt og aftenen en succes – også økonomisk -, tilfalder et overskud ikke Rødovres erhvervsliv.

”Overskuddet går til velgørende formål, som både er idræts- og kulturelle foreninger i Rødovre. Det er ikke meningen, vi skal tjene penge på det her, så derfor går et eventuelt overskud til foreningslivet,” understreger Jan Wittenborn.

Festen er fredag den 4. oktober og holdes på Rødovres Rådhusplads i et kæmpe telt. Det hele starter med velkomstdrink klokken 17 og derfra går det løs med spisning, Tyrolerband og DJ Ötzi til klokken 24. Der er naturligvis udskænkning i baren af Heidi’er, hvilket kan opleves for 450 kroner pr. person, som inkluderer ovenstående samt to drikkevarer ud over velkomstdrinken.

”Hvis man aldrig har oplevet en Oktoberfest, må vi helt klart anbefale denne aften. Hvis man har oplevet en Oktoberfest, uanset om det er i Danmark eller Tyskland, så ved man, hvor underholdende det er,” siger Per Welcher.

Som firma får man sit eget bord. Er man mere end 20 personer, anbefaler Rødovre Erhvervsforening, man kontakter formand Carsten Corinth på carsten@benconi.dk eller Bent Westh Hansen på 3032 1571.