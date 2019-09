Dyre udvisninger

Jonas Sass scorede RMBs enlige mål i kampen mod Aalborg Pirates. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Aalborg Pirates var skarpe i powerplay, og udnyttede overtalssituationerne med tre scoringer.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Aalborg Pirates, uden Thomas Olsen, Kasper Jensen og Marco Illemann.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Nick Crawford, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Frederik Kaels

Anden kæde: Miro Keskitalo, Christoffer Frænell, Matthias Asperup, Teemu Virtala, Marko Virtala

Tredje kæde: Kasper Larsen, Julius Nyqvist, Nicklas Carlsen, Steffen Klarskov, Mads Eller

Fjerde kæde: Magnus Carlsen, Kim Johansson og Jonas Sass.

RMB føring efter første periode.

Mighty Bulls fik en powerplay mulighed, da der var spillet tre minutter, uden scoring. Det ændrede Jonas Sass på, da han otte minutter inde i første periode, sendte en pasning fra Julius Nyquist i nettet. En føring, som holdt perioden ud.

Umiddelbart inden periodepausen, fik Marko Virtala to minutter for Cross-Checking.

Kostbare udvisninger.

RMB klarede undertalssituationen fra starten af anden periode. Steffen Klarskov fik to minutter for Interference. Aalborgs Martin Højbjerg udlignede i powerplay. Umiddelbart efter udligningen, fik Steffen Klarskov to minutter for Hooking. Aalborg var endnu engang effektive i powerplay, og kom foran 2-1 på mål af Kirill Kabanov, hvor der var spillet ni minutter af anden periode. Aalborg kunne gå til pause, foran 2-1 på to powerplay scoringer.

Endnu en powerplay scoring.

Fem minutter inde i tredje periode, fik Marko Virtala to minutter for Tripping. Efter tyve sekunders powerplay øgede Aalborgs Pierre-Oliver Morin til 3-1. To minutter før slutfløjt, erstattede RMB Matt O’Connor med en markspiller, og det udnyttede Aalborg med endnu en scoring, da Oliver Hinse sendte pucken i det tomme Rødovre mål, til slutstillingen 4-1.

Næste kamp:

Søndag den 29. september kl. 14:00, får Rødovre Mighty Bulls besøg af Esbjerg Energy, i Rødovre Centrum Arena.