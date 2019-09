Det ser lovende ud

Kim Johansson kom til Mighty Bulls i sidste sæson og vil kæmpe for tyrene igen i år. Foto: Brian Poulsen/arkiv

ishockey Endelig er min blog for alvor i gang og jeg glæder mig til at skrive til jer ishockeyfans – naturligvis med udgangspunkt i Rødovre. Første blog handler om sæsonen til i dag. Jeg ser tilbage på en sund økonomi, den vigtige administration og den uro, som desværre blev skabt under Hockey Stars.

Af Peter Fugl Jensen

Sæsonstarten er på fredag og jeg glæder mig, som 99% af alle hockeyfreaks, helt ubeskriveligt til sæsonstarten, som jeg kommer tilbage til, men det bliver i min næste blog. Men kan man ikke vente, har jeg skrevet og lagt en artikel op, hvor jeg har interviewet trænerduoen Riku-Petteri Lehtonen og Morten Andresen. I denne blog, ser jeg tilbage på de foregående måneder i ’silly season’.

En sund økonomi

Jeg var lige gået på sommerferie, da jeg fik den glædelige meddelelse, at Mighty Bulls havde et overskud på driften på en kvart million. Hold nu op – det er vigtigt.

Jeg har været tæt på organisationen gennem to årtier, så det var en enorm glædelig nyhed for mig. Det var næsten ligeså godt, som en plads i semifinalerne.

Det betyder nemlig, der er kommet styr på økonomien og at de rette folk er fundet til administrationen. Positiv økonomisk styring er den vigtigste faktor for et sundt ishockeyteam både på og udenfor isen. Det kan på sigt skabe et guldhold.

Det er den vej, man langsomt men stensikkert bevæger sig mod i Rødovre og mit største ønske er, at jeg kan gentage mine økonomiske roser om et år.

Da jeg kom ind i Mighty Bulls bestyrelse i starten af dette årti, var der 17 betalende sponsorer. Det var håbløst og konkursen hang tungt over os. Ud over en her og nu redning, så var målsætningen det første år; mange bække små, hvilket betød 100 betalende sponsorer á 20.000 kroner i gennemsnit. Altså sponsorindtægter på 2 millioner kroner, hvilket jeg i dag kan afsløre ville være et kæmpe løft på daværende tidspunkt. Det ville være hårdt arbejde af den frivillige stab, men det var realistisk.

Da jeg for nylig blev præsenteret for sponsorindtægterne, som er kommet i hus i denne sæson, var der mere end 100 sponsorer og beløbet var mere end fordoblet i forhold til de 2 millioner kroner.

Størstedelen af sponsorerne kommer fra virksomheder udenfor Rødovres grænser. Det er altså ved at være Vestegnens hold med dybe rødder i Rødovre. Det er ekstremt positivt.

Selvom jeg har kendt ledelserne gennem tiderne, hvor der har været nogle virkelig søde og rare personer og såmænd også det modsatte, så er det første gang, jeg har fuld tillid til administrationen og ledelsen bedømt ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt. Jo, der ligger med sikkerhed lyse tider og venter foran Mighty Bulls og det er jeg overbevist om, man allerede får at se på isen i år.

Det vil naturligvis være skæppe skønt med pengemand, der kan løfte hele molevitten på rekordtid. Men det er altså ikke altid en optimal løsning.

Hvad nu, hvis Lars Seier ikke gider ishockey mere. Er Rungsted så færdige?

Hvad nu, hvis pengene vælter ind i store mængder på en gang, skal vi så have et hold stort set uden ’egen avl’?

Personligt glæder det mig, at der bygges solidt og grundigt op, så der stadig er plads til spillere fra RSIK og vores egne erfarne RSIK’ere. Det er Rødovres DNA eller rødovreånden om man vil.

Når det er skrevet, så ser jeg da gerne 3-4 storsponsorer mere end den ene, som der er i dag. Men det er, trods alt, en mere end Mighty Bulls har haft siden 2007.

En alsidig administration

Administrationen er en af årsagerne til et styrket Mighty Bulls. Ansættelsen af en kontormand og en sælger har båret frugt, men, men, men… mit håb er, at der bliver råd til endnu en medarbejder.

Det er helt vildt, så meget arbejde der er omkring et professionelt ishockeyhold og det vil styrke endnu mere med yderligere en medarbejder. Selvom det er på isen, at resultaterne kan ses her og nu, så er jeg overbevist om, at en styrkelse af administrationen vil lønne sig på sigt.

Trænerteamet er også løftet. Det er simpelthen en fornøjelse at høre fysisk træner Michael Myhre, når han beskriver det vigtige arbejde med fysikken. Men også at høre spillerne, når de fortæller om de klare forbedringer i trænerstaben.

Det er også en styrke, der er en sportslig ledelse til at tage og rådgive omkring de sportslige beslutninger og altså ikke en administrativ ledelse, som tror, de har sindssygt meget forstand på ishockey og derfor tager håbløse ishockey-beslutninger. Det ses alt for ofte.

Det er altså blevet meget bedre i kulisserne og det er jeg overbevist om, er årsagen til fremgangen i truppen. Om det er nok til succes på isen, må tiden vise de næste otte måneder. For succes på isen hungrer man altså efter i Rødovre.

Båtnakker og pisse fede fans

Under Hockey Stars var der desværre en del uro. Personligt var jeg til stede under hele arrangementet og jeg opdagede ikke en tøddel, så jeg var ærlig talt rystet, da jeg læste på hockeytinget.dk, at nu opfordrer Herning Support til at boycutte Rødovre Mighty Bulls.

En artikel uden 3. parts kommentarer, der bare stod ukritisk og sablede Rødovre ned. For at bruge et ’hot’ ord – det var absurd.

Min første tanke var, at hockeytinget.dk journalistisk var faldet ned på niveau med hockeymagasinet.dk, men det ændrede vel ikke på det faktum, at rødovrefans havde opført sig totalt uhørt til et event, der skreg på familiehygge og fællesskab på tværs af klubberne.

Jeg fik hurtigt konstateret i vores trykte medie, Rødovre Lokal Nyt, at de rødovrefans, der havde forulempet andre fans (uanset hvor de kommer fra) og smadret en rude i Hernings bus, er nogle båtnakker. Længere er den ikke.

Tilskuere, uanset hvor de kommer fra og hvilken sportsgren de følger med i, så er de nogle båtnakker, når man ikke opfører sig ordentligt.

Kort tid efter fik de implicerede personer fra Rødovre karantæne. Jeg har set billeder og der er ingen tvivl om, hvem de implicerede er.

Men jeg så også et par herningfans, som i den grad var voldsomt beruset, der startede med at provokere og lagde op til øretæver og en fan fra Herning overfaldt en fan fra Rødovre, mens han sad ned, med ryggen til, og talte med nogle venner.

Jeg har talt med Mighty Bulls ledelse. Jeg har talt med fangrupperingen Bullseyes, som er nogle hårde drenge og det er også denne fangruppering (som de vil kaldes), at karantænerne har ramt. De har, efter min mening, flere gange gået over stregen – både til Mighty Bulls kampe, men såmænd også til kampe i 1. division.

De har, overfor mig, fastslået, at de har uskrevne regler og at de aldrig kan finde på at forulempe børn eller kvinder.

Da jeg spurgte, hvorfor pokker de ikke gik i dialog med de øvrige supporterklubber, slog de fast, de ikke er en supporterklub, men en fangruppering.

Men vi havde en konstruktiv dialog, hvor der blev udvist forståelse for, at deres højt elskede Mighty Bulls lider under deres ageren, når de går over stregen. At man mister sponsorer, får ekstra udgifter til vagtpersonale, usikkerhed hos de frivillige, nye tilskuere og at der bruges ufattelig mange ressourcer ledelsesmæssigt hos RMB på at få løst problemerne i stedet for at bruge ressourcerne konstruktivt. Skide ærgerligt – bare fordi nogle få personer ikke kan opføre sig ordentligt.

Omvendt er Bullseye også et fantastisk aktiv. De skaber stemning med slagsange og er nok i top 3 med ishockeydanmarks fedeste tifos. Uanset, hvor skidt eller godt Mighty Bulls har spillet, så bakker de op og støtter deres helte – en helt igennem sympatisk side af Bullseye, som jeg holder utrolig meget af.

Men, som skrevet, havde vi en konstruktiv dialog og jeg håber og tror på, de har lært af lektien (karantænen) og den viden, som de nu har fået, så de ikke går over stregen fremover, hvilket vil være til glæde for alle.

Men jeg vil også være spændt på at se, hvilken klub Herning Blue Fox Support næste gang vil boycutte, for det er mega naivt, hvis man tror, uroligheder ikke foregår andre steder og jeg må lige fyre et godt, gammelt ordsprog af: Man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus.

Dyrk i stedet dialog, tag fat i de rigtige og løsningsorienterede personer og lad os i fællesskab få løst udfordringerne til gavn og glæde for dansk ishockey.