Det hjælper at tale om det der gør ondt

En af formålene med besøgene på skolerne er at komme i kontakt med børn, som normalt ikke bruger Børne Telefonen. På billedet er underviser Maja Curth på besøg i 4.B på Rødovre Skole. Foto: Red.

samtaler Mange børn står alene med deres problemer og bekymringer. I sidste uge fik samtlige elever på Rødovre Skole besøg af Børns Vilkår, der med øvelser og oplæg gjorde eleverne klogere på, hvordan de helt konkret kan handle og få hjælp, hvis der er noget i livet, der er ekstra svært.

Af Christian Valsted

Hej, jeg er en pige på 11 år. Mine forældre blev skilt for et par år siden. Jeg synes, det er virkelig svært at gå forbi det gamle hus, som vi boede i, inden de blev skilt, fordi dem der bor der nu har lavet det fuldstændig om. Hjælp mig!

Maja Curth, der er underviser hos Børns Vilkår, læser et dilemma højt for eleverne i 4.B på Rødovre Skole, der herefter kommer med gode forslag til, hvad den 11-årige pige kan gøre for at få det bedre.

”Jeg ved, at det hjælper at trække vejret dybt ned i maven,” siger en.

”Når man får et nyt hus, kan man også få nye gode minder,” siger en anden, mens en tredje foreslår, at pigen kan finde en ny rute hjem, så hun ikke ser sit gamle hus.

Dilemmaet er bare ét af mange, som BørneTelefonen modtager. Hver dag, året rundt sidder frivillige rådgivere fra BørneTelefonen klar til at lytte og rådgive børn og unge om problemer, store som små. Og bekymringer og problemer er der mange af, når man er barn eller teenager. BørneTelefonen havde sidste år knap 50.000 samtaler med børn og unge, der havde brug for rådgivning om alt fra kæresteproblemer og ensomhed til overgreb. Alligevel er der mange børn i Danmark, der står alene med deres problemer.

Derfor rullede BørneTelefonen i sidste ud til Rødovre Skole i en mobil udgave. Børns Vilkår besøger alle kommunens folkeskoler i september måned. På Rødovre Skole har besøget givet en ekstra dimension til trivselsarbejde, at eleverne er blevet oplyst om de muligheder, der er for at få rådgivning og støtte hos BørneTelefonen. Underviserne fra Børns Vilkår besøger i disse dage Islev Skole og senere på måneden vil også eleverne på Valhøj Skole og Tinderhøj Skole få besøg.