Det giver mening at vælge fagforening efter branche

SPONSORERET INDHOLD Med polemikken omkring frit fagforeningsvalg, som opstod efter uoverensstemmelser mellem ens talsmand for 3F-fagklubben i Kastrup Lufthavn, og en vikar, der havde valgt en uafhængig fagforening, er der kommet fokus på hvordan man organiserer sig i fagforeninger - og ikke mindst, hvilke regler der gælder for a-kasser.

Af SPONSORERET INDHOLD

Sikrer umiddelbart medlemmer bedst

En fagforening er, som navnet siger, en forening af mennesker der arbejder inden for et fag. Det kan være handel- og kontor som HK tager sig af, tømrere, snedkere og andre håndværkere, som typisk er i 3F, mens FOA er organisationen for ansatte i sundhedsvæsenet. Dertil kommer en række fagforeninger, som dækker en lang række brancher. En sådan opdeling gør det let for en ansat i en given branche at vælge den fagforening, der vil kunne yde den bedste hjælp og støtte ift. det arbejde, den ansatte udfører i sit job.

Solidarisk valg

I forbindelse med konflikter og tvister mellem ansatte og arbejdsgivere, er det også fagforeningen, der giver besked om strejke og lockout, og man er som medlem af en af de traditionelle fagforeninger, dækket under disse. Det er dermed et solidarisk valg, for dig selv og for andre i din branche, hvis du melder dig ind i en traditionel fagforening.

Nogle vælger fagforening fra og a-kasse til

De seneste årtier er der kommet nye fagforeninger til, som ikke dækker en given branche, men som dog yder juridisk større, hvis der opstår problemer mellem den ansatte og dennes arbejdsgiver, eller hvis der er spørgsmål til regler på arbejdsmarkedet.

Det man ikke får med, i en af den type fagforeninger, som typisk kaldes for en “gul fagforening”, er det solidariske element ift. strejke og lockout.

Det er for manges vedkommende det valg de træffer, når de melder sig ind i en sådan forening, og mange gange sker det også udelukkende for at kunne få dagpenge, hvis og når man skulle blive arbejdsløs.

Udelukkende tilvalg af a-kasse

Mange er ligeglade med selve fagforeningen, men ønsker at være dækket i tilfælde af arbejdsløshed. Her kan man vælge forskellige udbydere, som både dækker traditionelle fagforeninger og “de gule”. Men hvor man ofte får begge dele med hos HK, FOA, 3F eller en anden forening, så går en del efter en a-kasser for akademikere, for højtuddannede eller helt uden en bestemt målgruppe.

Årsag til konflikten i Kastrup

Dem, der organiserer sig i brancher, har typisk ikke meget tilovers for de gule fagforeninger, og for dem der vælger dem. Det er oftest på grund af det solidariske aspekt, eller mangel på samme, at medlemmer af traditionelle fagforeninger har en modstand overfor, eller ofte direkte ser ned på medlemmer af andre fagforeninger. Det må siges at være hovedårsagen til konflikten i Kastrup Lufthavn , hvor bagagemedarbejderne strejkede ulovligt.

Ikke desto mindre er der foreningsfrihed i Danmark, og det følger med, når vi har det system vi har. Uanset hvad, vil en fagforening hjælpe dig i situationer, hvor du oplever konflikter med arbejdsgivere. Om du så er meldt ind i en traditionel eller gul fagforening. A-kasse er et aktivt tilvalg for de fleste, og selvom du ikke er interesseret i det faglige, kan du altid sikre en indkomst med en a-kasse.