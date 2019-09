Det fik de i Team Rødovre støtte 2019

TEAM RØDOVRE Det blev endnu en skøn aften i selskab med eliteidrætten i Rødovre samt Rødovres førende erhvervsliv, der, i samarbejde med Rødovre Kommune, uddelte 825.000 kroner til eliteidrætten i Rødovre på Rødovregaard. Se hvem der fik hvor meget.

Af Peter Fugl Jensen

Fakta Team Rødovre blev oprettet i 2014

Til første uddeling i 2014 var beløbet på 500.000 kroner

I 2019 var beløbet 825.000 kroner

I alt er der uddelt seks gange

Det totale beløb er på 4.580.000 kroner

22 virksomheder er i dag medlemmer

Rødovre Kommune er født medlem

Rødovre Kommune giver 250.000 kroner

Et erhvervsmedlem giver 40.000 kroner + moms

Medlemmerne er ’på tur’ cirka seks gange årligt

Næste tur er til Picasso-udstillingen hos ’Arken’

Igen i år blev Rødovre Mighty Bulls, der nok må betegnes som kommunens sportslige flagskib, modtageren af det største beløb, da de fik 350.000 kroner, hvis de altså kvalificerer sig til semifinalerne.

Inden uddelingen holdt borgmester Erik Nielsen tale og han sagde blandt andet:

”Jeg vil gerne advare mod, at man lægger støttebeløbet ind i budgettet. Det skal være et ekstra beløb, som skal være et godt supplement. Man kan jo ikke søge tilskud, men man kan af bestyrelsen blive indstillet. Vi gør vores bedste til, at støtten bliver uddelt til de rigtige,” siger Erik Nielsen, der takkede de 21 medlemmer fra erhvervslivet, som er med i Team Rødovre. Han fortsætter:

”Det er Team Rødovres motivation, at støtten styrker eliteidrætten i Rødovre, så flere unge bliver motiveret til at dyrke sport.”

Efter borgmesterens velkomst overtog den tidligere landsholdsspiller i håndbold, Lars Christiansen scenen, hvor han holdt et spændende og underholdende foredrag med sjove anekdoter og gav en indsigt bag ’kulisserne’.

Igen i år var de inviterede så privilegerede, at de fik mad tilberedt og serveret af det fremragende køkken fra kommunens kursus- og ferieejendom Skovly, der har til huse i det smukke og kuperede terræn omkring Ganløse.

To nye på scenen

Med sulten sat skak mat og godt underholdt af Lars Christiansen, var det tid til uddeling og det var med to nye modtagere sammenlignet med i 2018, som nævnes først herunder:

20.000 kroner

Sofie Vindberg Nielsen fra Rødovre Tennisklub modtog 20.000 kroner, der skal gå til at styrke hendes kvaliteter og åbenlyse talent, så hun kan blive topspiller i Danmark og for Rødovre.

25.000 kroner

Rødovre Bokseklub modtog 25.000 kroner til styrkelse og forbedring af træningsfaciliteterne, så den stærke og efterhånden store stamme af talentfulde boksere, for at få endnu større mulighed til at hente et danmarksmesterskab hjem til Rødovre i fremtiden.

Desuden har Team Rødovre et håb om, på baggrund af den rivende udvikling i bokselokalerne på Højnæsvej, at mindst en rødovrebokser gør det så godt, at man oplever en udtagelse til OL i Paris i 2024.

25.000 kroner

Islev Taekwondo Klub modtog også 25.000 kroner til deres arbejde med de dygtigste udøver, der hører til i verdensklassen. Der kræves hele tiden udvikling blandt trænere og træningsfaciliteter for at følge med i og forblive i verdensklassen.

Islev Taekwondo Klub fik samme beløb i 2018.

40.000 kroner

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre fortsætter med at udvikle stortalenter, som i øjeblikket vælter ud af talentfabrikken. For at komme op i den absolutte verdenselite, så man kan komme til OL eller vinde medaljer til VM, kræver det træning og stævner på højeste niveau, både for at lære og for at sparre med de bedste, men det foregår ofte i fjerne lande.

Det er dyrt og Team Rødovre ønsker at give støtte til de mange udgifter, som der kræves for at høre til verdenseliten i denne OL-disciplin.

Desuden har Team Rødovre et håb om, på baggrund af de mange ambitiøse og talentfulde kæmpere i lokalerne på Højnæsvej, at mindst en Hwarang-kæmper gør det så godt, at man oplever en udtagelse til OL i Paris i 2024.

Hwarang fik samme beløb i 2018.

40.000 kroner

Tobias Hyttel fra Hwarang er et åbenlyst talent i verdensklasse. Den 17-årige kæmper har været under Team Rødovres vinger siden begyndelsen i 2014 og han har ikke skuffet medlemmerne. Selvom han stadig er junior, fik han senest bronze til U21 EM, hvor han altså kan deltage tre år endnu.

Pengene skal gå til den fortsatte udvikling af Hyttel, hvis overordnede målsætning er medalje til OL i Paris 2014.

Hyttel selv har stadig et håb om at kvalificere sig til OL i Tokyo næste år.

Hyttel fik samme beløb i 2018.

40.000 kroner

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub fik også 40.000 kroner til arbejdet med at udvikle og gøre landets bedste ungdomsafdeling endnu bedre.

RSIK er landets mest vindende ungdomsklub og er pt. den største ’klubleverandør’ af landsholdsspillere på U-landsholdene. Faktisk var A-landsholdet til VM i Bratislava også repræsenteret med flest spillere, som havde haft deres ishockeyopdragelse i Rødovre.

RSIK fik samme beløb i 2018.

45.000 kroner

Rødovre Floorball Club fik 45.000 kroner, hvoraf de 20.00 kroner er betinget af en top 3 placering i den sjællandske række før jul, så RFC spiller med i den landsdækkende eliterække efter nytår.

Pengene går til at styrke truppen, så de kan forblive i toppen af dansk floorballs eliteniveau.

I sidste sæson blev Rødovre Floorball Club udsat for en ’åreladning’ af forskellige årsager og et generationsskifte er i gang, så Team Rødovre har ikke de store forventninger til medaljer i denne sæson.

RFC fik 75.000 kroner i 2018.

90.000 kroner

Rødovre Håndboldklub rykkede op både med deres damer og herrer i sidste sæson, så de i dag repræsenterer Rødovre i henholdsvis 1. og 2. division.

Tidligere støtte har ikke kunnet fastholde damerne i 1. division, så for at udvikle klubbens økonomi og dermed forbedre forholdene på sigt til styrkelse af truppen på sigt, er pengene øremærket til ansættelsen af en sponsorsælger.

Rødovre Håndboldklub fik 75.000 kroner i 2018.

150.000 kroner

Avartas professionelle afdeling, Green Entertainment, modtog 150.000 kroner, men de sidste 50.000 kroner er betinget af en top 6 placering, så holdet kommer til at spille om oprykning til 1. division i foråret.

Pengene går til at styrke truppen og til fastholdelse af den fysiske træner.

I sidste sæson kiksede Avarta kvalifikationen til oprykningsspillet, hvilket har haft indflydelse på støttefordelingen i år.

Avarta fik sidste år 125.000 kroner, men fik ikke 50.000 kroner i tilskud som lovet, hvis de kom med i oprykningsspillet.

350.000 kroner

Rødovre Mighty Bulls fik igen i år 350.000 kroner, men 60.000 kroner + 60.000 kroner er betinget af, at Mighty Bulls kvalificerer sig til kvartfinalerne og derefter til semifinalerne.

Pengene er øremærket til forskellige formål, som styrker forholdene omkring spillerne i dagligdagen.

Rødovre Mighty Bulls fik samme beløb i 2018.