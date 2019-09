Derfor bør du samle dine lån i et samlet lån

SPONSORERET INDHOLD Vi kender alle det med at skulle låne penge til nogle ting, eksempelvis hus, bil og andet, som man lige står og mangler. Nogle gange har man kun et lån, og andre gange ender man med at have flere lån forskellige steder. Hvis man har lån forskellige steder, så kan det være svært at holde styr på, og man kan hurtigt komme til at glemme noget eller komme af med flere penge, end man egentlig behøver.

Derfor kan det være en god ide, at få et samlelån. De bedste samlelån finder du eksempelvis hos pengepartner, som har skabt et let og overskueligt overblik over muligheder for lån. Hvis du gerne vil vide mere om samlelån, så læs med her.

Hvad er et samlelån?

Et samlelån er et lån, hvor du samler dine mindre lån til et større. Så i stedet for at man afdrager hos flere forskellige steder, så optager du et større lån hos en bestemt långiver i form af eksempelvis et forbrugslån. Ved at samle dine mindre lån til et stort, så slipper du for at skulle holde styr på de forskellige ting, så som udløbsperioder og afdragsordning. En anden bonus ved at samle dine lån er, at du højst sandsynligt skal betale mindre hver måned, fordi renter og gebyr vil falde. Så et samlelån kan være en god løsning for dig, der gerne vil spare penge.

Men det skal dog understreges, at det ikke er alle lån der kan samles. Derfor bør du undersøge og overveje grundigt, inden du samler dine lån. Du kan eksempelvis ikke samle lån, hvor du har stillet en form for sikkerhed for lånet. Derfor kan du ikke samle dit boliglån med et andet lån, da du har dit hus i pant for boliglånet. Men hvis du derimod har lån uden sikkerhed, så er der rig mulighed for at samle dem.

Derfor bør du samle dine forbrugslån

Der er god grund til at samle dine forbrugslån, som du har forskellige steder. Samlelånet er nemlig designet til at give goder og overskud på økonomi fronten, så du kan betale dine lån af. Du får nemlig fordele ved at få mindre renter, mindre gebyrer og et større overblik over din økonomi i det daglige.

Så der er faktisk en del penge at hente hjem, hvis man samler sine forbrugslån. Men du skal dog være opmærksom på og sikre dig, at det nye samlelån er billigere, end dine minde forbrugslån er, hvis du lægger dem sammen. Hvis dine samlede forbrugslån er billigere end det samlelån du er ved at optage, så er der ingen grund til at samle lånene, eller du bør overveje at finde et andet sted at samle dem.

Sådan får du et samlelån

Det er faktisk meget simpelt, at samle sine lån. Hvis du har lånt 50.000 kroner i alt på dine forbrugslån, så låner du 50.000 ved én bestemt långiver, så du kan betale de små lån tilbage. Der er to måder lånene kan samles på. Du kan enten få långiveren til at gøre det for dig, eller du kan gøre det selv.

Når långiveren gør det for dig, så slipper du for at skulle kontakte alle dine kreditorer og du sikre dig, at alle pengene bliver betalt tilbage. Hvis du derimod selv vælger at gøre det, så kræver det en del tid, da det både kræver tid til at kontakte kreditorer og tid til at udføre en masse papirarbejde. Derfor er den nemmeste løsning, at lade din långiver ordne det for dig, så er du også sikker på, at det bliver gjort ordentligt.