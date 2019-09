Der blæses til angreb – nogle gange

Morten Andreasen har skiftet sit kaptajn C ud med en rolle som træner. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey På fredag er der sæsonpremiere i Metalligaen og et markant stærkere Rødovre Mighty Bulls tager mod Odense i Rødovre Centrum Arena, hvor en sejr er et krav. Vi har optakt til premieren med cheftræner Riku-Petteri Lehtonen og assistent træner Morten Andreasen.

Af Peter Fugl Jensen

Det er en markant forstærket Mighty Bulls trup og både spil og resultater i træningskampene har vist lovende takter for den kommende sæson.

Men det er samtidig ingen hemmelighed, at både spillere og fans sulter efter succes i slutspillet, for hæderlige resultater i kvartfinalerne er ikke længere godt nok.

Men tyrenes nye trænerduo, finske Riku-Petteri Lehtonen og sidste års kaptajn Morten Andreasen vil på ingen måde love avancement fra kvartfinalerne.

”Det kommer an på spillerne,” siger Lehtonen tørt. Han fortsætter:

”Vi arbejder med flere systemer og tager spillerne dem til sig, så bliver vi stærke. Men vi er tvunget til at være mere kloge end de andre, for der er flere hold, som er stærkere end os. Det gælder både bredden i truppen og deres topspillere,” konstaterer den finske træner.

Vi skal løfte i flok

Han giver, uden betænkningstid, de såkaldte hockeyeksperter ret, når de skriver, at Rødovre trupmæssigt ikke hører til i den bedste halvdel.

”Det er jeg helt enig i, men vi er i september måned og ingen ved, hvordan holdene udvikler sig i løbet af sæsonen. Selv vi to trænere ved jo ikke, hvor meget vores hold kan lære og forbedre sig, men det er vigtigt, vi løfter i flok og forbedrer os i fællesskab. Gør vi det over hele sæsonen, så kan vi godt vinde over alle hold i rækken,” siger Lehtonen.

Han har arbejdet med flere systemer allerede, så Mighty Bulls kommer til at blæse til angreb, som man kender tyrene, men ikke altid.

”Vi skal kunne spille på flere strenge alt efter, hvilket hold vi møder og hvor vi resultatmæssigt er i kampene. Det er naivt at tro, vi bare kan tromle over de stærkeste hold fra Jylland,” siger han og insinuerer, at den kloge må narre den mindre kloge.

”Men jeg kan lide at have højt tempo i hele kampen, så man vil se os ’køre på’ og derfor kommer vi også til at spille med fire angrebskæder. Alt andet er ikke muligt i moderne hockey,” slår han og Morten Andreasen fast.

Mentalitetsforskel

Efter en måned med sin nye danske trup er Riku-Petteri Lehtonen ikke ligefrem fuld af beundring over de danske spillere, da vi beder ham sammenligne med dansk og finsk mentalitet.

”Jeg vidste, hvad jeg skulle forvente, men jeg har aldrig tidligere set spillere blive sure på sig selv eller andre, hvis en pasning bliver misset og det gider jeg altså ikke se på,” fortæller han som eksempel på, at der er stor mentalitetsforskel.

Systemer giver udfordringer

Det er ikke kun mangel på disciplin, som har overrasket Lehtonen.

”Nogle spillere har også problemer med mine systemer og det er et problem, de ikke forstår, hvor jeg vil hen. Men det er min opgave, at det bliver videregivet og forstået.”

”Men jeg tror, vi løser udfordringerne, for vi har nogle ledertyper, som vil lære de unge spillere at tackle forskellige situationer anderledes,” siger Lehtonen, som også har plads til roser.

”Jeg kan ikke allerede sige, at en eller flere spillere har overrasket mig positivt. Men jeg er positivt overrasket over deres skøjteniveau.”

Assisterende træner Morten Andreasen supplerer.

”Vi har fået flere variationer af systemer, hvor af meget er kendt, men mange af de unge spillere skal vænne sig til systemer, for i Danmark er man ikke vant til systemer i ungdomsrækkerne,” konstaterer Morten ’A’ og fortsætter.

”Men jo ældre man er, des flere systemer kan man. Det er klart, men jeg lærer stadig nye systemer.”

Også roser

Rødovres finske træner fortsætter sin evaluering af sin trup efter den første måned.

”Jeg er overrasket over deres skøjteniveau, som virkelig er godt og så er de i rigtig god form, som også er vigtigt, hvis vi skal opnå noget som helst.”

”Vi har også leveret godt i træningskampene, hvilket er vigtigt for selvtilliden. For mig har det været vigtigt, at se dem i kamp. Vi har naturligvis arbejdet på forskellige ting i kampene, som også har været positivt. Men det vigtigste er, at når vi står sammen som et hold og arbejder efter systemerne, så skal vi nok få succes,” mener Lehtonen.

En af de kampe, som Rødovre har vundet i træningskampene er den stærke finske klub, TPS Turku.

”Det er jo min barndomsklub, som jeg har vundet det finske mesterskab med som træner. Jeg har mange gode minder og venner fra tiden i TPS. De var også kække inden kampen, men de sagde ikke så meget bagefter,” siger Riku, som også var navnet, han præsenterede sig som.

Sejren der burde være umulig

Vi følger hurtigt op på sejren over TPS og spørger, om det overhovedet burde kunne lade sig gøre at vinde over et internationalt storhold.

”Nej, men i hockey er alt muligt. TPS har jo et 5,2 millioner Euro hold (40 millioner kroenr). Jeg tror, vi vandt, fordi vi spillede solidt defensivt, som vi tog udgangspunkt i. Vi har jo heller ikke det bedste hold i rækken, så derfor skal vi arbejde hårdt i hver eneste kamp og være ydmyg.”

Hvorfor ydmyg?

”Det er nødvendigt i vores system, når vi ved, 3 til 4 hold har en bedre trup end os. Det er ikke kun økonomi, det er fakta og derfor skal vi gøre vores job på vores måde og det er med ydmyghed.”

Kasper Jensen er skadet

Kaptajn Kasper Jensen er langtidsskadet og vil i bedste fald være tilbage på isen om to måneder.

”Det er rigtigt og han er selvfølgelig en erfaren spiller, som vi kommer til at savne, men det giver jo muligheden for en anden.”

Glæder sig til at opleve fansene

Med sine 48 år er Riku en faren træner og har oplevet fans i mange lande.

”Jeg kan lide Rødovres fans, fordi de er ligesom de italienske, som synger og giver en unik stemning. De har et ’spil’ med spillerne, der er fedt for sporten og så må jeg sige, deres tifo til Hockey Stars kampen var flot. Jeg glæder mig til at opleve, hvad de finder på i løbet af sæsonen.”

Vi kan komme i semifinalerne

Morten Andreasen har været i gang med en lang hockeykarriere og de fleste år i Rødovre. Han tror på, Rødovre kan komme ’forbi’ kvartfinalerne.

”Selvfølgelig kan vi det. Forskellen fra de forrige sæsoner skal gøres indenfor holdet, som en helhedsstruktur. Man ikke betale sig fra det eller komme sovende til det, alle bliver nødt til at arbejde som et homogent hold, som man så noget af i forrige sæson. Det kræver, at spillerne arbejder sig ind i systemerne og via holdånden. Det her skal vi løfte sammen.”

Med hvad er forskellen fra sidste sæson og i år?

”Jeg kan mærke en forskel. For det første er her en ny trupsammensætning og holdet er sat anderledes sammen, men der er også et nyt trænerteam, som betyder, man kan dreje på nogle knapper, der kan forbedre truppen. Vi ser gode tegn i truppen på, at spillerne tager vores input til sig og det er første skridt på vejen.”

Premieren

På fredag klokken 19 går det løs mod Odense.

“Nogle siger, vi er favoritter i den kamp. Jeg ser ikke Odense som underdogs og jeg ser ikke os som favoritter. Vi skal spille vores system og gøre, hvad vi har trænet,” slutter Lehtonen.