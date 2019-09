Den jyske udfordring

Steffen Klarskov har fået en forrygende start på sæsonen. Foto: Brian Poulsen

I sidste sæson vandt Mighty Bulls kun en gang i Jylland og nu venter der tre kampe i træk i det jyske uden Teemu Virtala, Kasper Jensen og Marco Illemann. Peter Fugl Jensens tredje blogindlæg er klar.

Af Peter Fugl Jensen

Matt of the match

Det er formentlig en Mighty Bulls trup med forøget selvtillid, efter den flotte sejr over mestrene fra Rungsted. Jeg er dog mindre positiv, for jeg er dybt bekymret over defensiv, der ærlig talt sejlede mod et stærkt mandskab fra Nordsjælland.

Man kan altid undskylde sig med, at vi har en backbesætning, hvor halvdelen er både ung og uerfaren og at mestrene da er super dygtige, så hvad kan man forvente?

Personligt forventer jeg tre nederlag i Jylland. Ikke kun nederlag, men også et eller to nederlag, hvor Rødovre bliver blæst ud af banen og sæsonens første storsejr i Metalligaen kan blive en realitet. Det forventer jeg.

I sidste blog skrev jeg, at Matt O’Connor havde lagt fantastisk ud og han vil kunne redde point til tyrene. Den bold greb O’Connor, som i den grad var den alt overskyggende positive oplevelse i tv-opgøret i fredags. Han stod forrygende og reddede, i mine øjne, tre point til Rødovre.

Rungsted var klart bedst, skabte store chancer, mens Rødovres vakkelvorne defensiv kunne se til, mens gæsterne skød løs på den canadiske kæmpe mur på 197 centimeter. Han var i den grad Matt of the match i stærkt samarbejde med stolperne.

Jydernes offensiv er stærkere

Jeg skriver bevidst ’vakkelvorne defensiv’ og ikke specifikt en vendetta mod Rødovres backs, for jeg har ikke kunnet analyserer mig frem til, om det var generelt håbløst backspil, mangel i forechecking og/eller backchecking af de tre forwards eller der var for langt mellem kæderne, man stod forkert i neutral zone eller noget helt femte – men fakta var, at Rødovres backs ofte så dårlige ud.

Tror man, det var en enlig svale, fordi mestrene har en skræmmende offensiv, så må man tro om igen, for de tre jyske hold, der venter de kommende tre kampe – i Jylland – er altså mindst på niveau med Rungsted og pt. er både Herning og Aab væsentligt mere skarpe i deres afslutninger og til trods for Matt O’Connors højde, må man forvente, at ikke engang i hans tilfælde, vokser træerne ind i himlen.

Og det bliver ikke bedre af, at man mangler rutinerede Kasper Jensen og fysisk stærke Marco Illemann, der vil være en styrke i spillet foran eget mål ligesom han er bomstærke i spillet ude ved banderne. Man må især forvente, der bliver gang i den foran eget mål i det jyske, da tyrene formentlig vil spille med ”seks målmænd”.



Jeg ser Illemann fraværet af Illemann som en stor bet, da han er stærk

foran mål og i spillet ved banderne, som er vigtigt, når der spilles defensivt udebanehockey.

En så stærk spiller som kaptajn Teemu Virtala er naturligvis også et tab, hvilket han vil være for ethvert hold i Metalligaen.

Heldigvis har Rødovre et kompetent trænerteam og de har med garanti også set manglerne i defensiven og der har været flere dage til at få rettet op på manglerne. Det kan være tyrenes redning ellers spår jeg, at Mighty Bulls bliver kørt over i det jyske.

Mens vi venter på den første scoring af en udlænding

Det hele var dog ikke negativt i fredags, selvfølgelig var det ikke det, for Rødovre vandt jo. Ud over Matt O’Connor kan man kun glæde sig over, at kæden med Eller, Carlsen og Klarskov er sprudlende – de spiller på et højt niveau og har hjertet med i hvert eneste skift. De er helt igennem en nydelse.

De er altså Rødovres eneste kæde, som for alvor fungerer over 60 minutter. De får flyttet spillet op i modstandernes zone, er ofte farlige og skaber store chancer. Det er ingen tilfældighed, de har scoret fire ud af Rødovres seks mål.

Jeg håber, de fortsætter de fornemme takter og en kæde eller to snart følger trop.

Det var også en stor glæde, at Rødovre ikke smed 2-0 føringen. I sidste sæson var et sikkert væddemål, at tyrene skulle ud i overtid, hvis de førte med et eller to mål før den sidste periode – hvis Rødovre spillede i overtal kunne de også smide en føring overstyr.

I fredags fik Rungsted godt nok reduceret, men i stedet for overdrevent ’sikkerhedsspil’, hvor der bare under ingen omstændigheder blev taget chancer, så blev gæsterne ’overfaldet’ i deres undertal og så kunne Jonas Sass afgøre kampen.

Hvilken forløsning med tanke på sidste sæson og så endte det hele med, at Rødovre vandt med hele tre mål, hvilket kun skete en gang i sidste sæson mod et top 6 hold.

Der lød cifrene også på 4-1, det var i september måned og det var over Rungsted i Rødovre Centrum Arena. I den kamp førte Rødovre 2-0, inden nordsjællænderne reducerede og så satte tyrene triumf på i 3. periode med to scoringer i en kamp, hvor Nicklas Carlsen og keeper Ridderwall var Rødovres helt store profiler.

Efter sejren tabte Mighty Bulls tre kampe i træk til Esbjerg, Frederikshavn og Aalborg.

Overtalsspillet

Nå, nu kigger jeg på det positive og det er også, at Rødovre har scoret i powerplay fem mod tre, hvilket også var en mangelvare i sidste sæson. Det kan sagtens blive bedre, men nu bliver modstanderne altså straffet, hvis Mighty Bulls spiller fem mod tre. Det er blevet til tre forsøg på igen is og det er blevet til tre mål.

Det kiksede godt nok i Frederikshavn, men 75% udnyttelse er godkendt.

Det vigtige i Rødovres powerplay er især tre personer. Marko Virtala og de to backs Keskitalo og Crowford, som virkelig er dygtige til overtalsspillet. Desuden er spillerne foran mål, blevet stærkere til den vigtige del af et powerplay. De er kommet tættere på målfeltet og spærrer dermed målmandens udsyn bedre, de flytter sig ikke så nemt og så ”husker” de at komme ind foran målet med det samme.

Den sidste positive ting er, at trænerduoen spiller med de spillere, som de har. Mange trænere kunne godt være gået i ’panik’ og satset smalt eller ’toppet’, som det hedder, når der spilles med få spillere. Men selvom det hang gevaldigt defensivt, så fortsatte Lehtonen og Andreasen med at sende de unge spillere på isen og tage de risici, som det medfører.

Det er så kongeagtigt, for skal de her spillere være klar til de kampe, når det virkelig gælder, så er der kun en ting, som giver dem erfaring og ruster dem til de svære opgaver – istid.

Jeg tror simpelthen ikke på, man bliver en bedre spiller ude på bænken.

I aften smides pucken i Herning og det bliver en meget vanskelig opgave for Mighty Bulls og jeg bliver i hvert fald vildt overrasket, hvis der hentes point på den jyske hede.

Men så overrask mig dog for pokker!