Combi Byg fejrer jubilæum med stor nyhed

Direktør Jens Larsen har stået i spidsen for Combi Byg siden opstarten i 2004. Foto: Brian Poulsen

erhverv Der var bredde smil og skulderklap for samarbejdspartnere, da Combi Byg i fredags fejrede 15-års jubilæum på Valhøjs Allé. Ud over delikate pindemadder og lidt vådt til ganen, kunne den lokale virksomhed samtidig fortælle, at de har vundet udbuddet af den kommende café og musikskole på rådhuspladsen.

Af Christian Valsted

Det lokale entreprenørfirma Combi Byg havde rigeligt at fejre, da forretningsforbindelser og venner af huset i fredags var inviteret til jubilæumsreception.

Firmaets kunne fejre 15 år-jubilæum og samtidig havde datterselskabet Combi Byg VVS 10-års jubilæum. I lokalerne på Valhøjs Allé vidnede det bugnende gavebord om, at samarbejdspartnerne er mange og for borgmester Erik Nielsen (S), der var en af de mange fremmødte, er det dejligt at opleve, når lokale virksomheder klarer sig godt.

”Virksomheden blomstrer og udvikler sig heldigvis i en tak og hastigheden som de kan håndtere. En ting er at vækste i højkonjektur noget andet er, at der er orden i maskinrummet og få ordre ud og penge hjem. Det har Combi Byg været dygtige til,” fortalte Erik Nielsen. Han fortsatte:

”Jeg er meget optaget af det erhvervsliv vi har i byen og det er vigtigt at erhvervslivet mærker at vi kærer os om dem. Vi har et godt brand i Rødovre og mange vil gerne bosætte sig i kommunen og det vil de blandt andet fordi vi har et godt erhvervsliv, så det hele hænger sammen,” fortalte Erik Nielsen.

Skal bygge ny musikskole

Til jubilæumsfesten kunne direktør Jens Larsen også fortælle, at Combi Byg har vundet udbuddet om opførslen af den nye musikskole og café, der skal bygges i forlængelse af Kulturhuset Viften på rådhuspladsen. En opgave som Jens Larsen ser frem til.

”Jeg er faktisk pavestolt over, at vi har vundet udbuddet og skal bygge musikskolen, som jeg ser som et nyt vartegn for kommunen på rådhuspladsen,” siger Jens Larsen om byggesagen til 42 millioner kroner, som Combi Byg forventer at påbegynde i slutningen af året.

I dag ledes Combi Byg A/S af Jens Larsen, Mikael Larsen og Poul Pedersen, mens Combi Byg VVS ApS ledes af Jens Larsen, Mikael Larsen, Poul Pedersen, Ronny Bundgaard og Thomas Larsen. Foto: Brian Poulsen