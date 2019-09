Bycykler ramt af massivt hærværk

Situationen med bycyklerne er ikke enestående for Rødovre, men også et problem i både København og på Frederiksberg. Samlet er ca. 2/3 af alle cyklerne i hele netværket ude af drift i øjeblikket på grund af hærværk. Foto: Arkiv

BYCYKLER Har du også undret dig over, hvorfor der ingen Bycykler er ved Rødovre Centrum, Damhustorvet eller på Islev Torv? Forklaringen er desværre ikke, at borgerne suser rundt på cyklerne med vind i håret. Massivt hærværk er årsagen til, at cyklerne er væk fra gadebilledet.

Af Christian Valsted

Hvis du er en af de borgere, der benytter kommunens hvide eldrevne bycykler, må du i øjeblikket spejde langt efter den grønne transportform.

By- og Pendlercykel Fonden, der er ejer retten til at udbyde bycykelsystemet til borgere, virksomheder og kommuner, oplever for tiden massive problemer med hærværk og det betyder, at der stort set ingen cykler er tilgængelige i Rødovre eller i hovedstadsområdet for den sags skyld.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra administrerende direktør i By- og Pendlercykel Fonden, Tina Füssel, men på bycyklens hjemmeside oplyser fonden, at bycykelsystemet er udfordret for tiden.

”For tiden er bycykelsystemet ramt af massivt hærværk af et hidtil uset omfang, og mange bycykelstationer og bycykler bliver smadret. Det har resulteret i færre bycykler på gaden og mange defekte ladepunkter og cykler. Det er vi virkelig kede af,” skriver fonden.

RK: ”Det er force majeure”

By- og Pendlercykel Fonden oplyser videre, at det især at cyklerne indbyggede computerskærme, tablets, der er ramt af massivt hærværk af et hidtil uset omfang.

”Et stort problem er, at gerningsmændene smadrer cyklernes tablets. Når en tablet bliver smadret, udgår cyklen permanent af driften, da vi ikke længere kan skaffe erstatninger. For at minimere tabet ser vi os nu nødsagede til at fjerne muligheden for at benytte tabletten på alle cyklerne,” skriver fonden om situationen.

Rødovre Kommune indgik i foråret 2018 en otteårig kontrakt med By- og Pendlercykel Fonden med årlig betaling på 1,3 millioner kroner for leje af 100 cykler og 192 ladestationer.

Rødovre Kommune har en serviceaftale, som sikrer vedligeholdelse og drift af bycyklerne. Indtil denne sommer har der ikke været en udfordring i forhold til at overholde det aftalte serviceniveau.

Serviceaftalen sikrer blandt andet at 90 procent af kommunens andel af cykelflåden er tilgængelig på kommunens dockingstationer i løbet af tidsrummet klokken 6.00-8.00 fra marts til oktober. Den aftale kan By- og Pendlercykel Fonden i øjeblikket ikke overholde og i første omgang afventer Rødovre Kommune situationen.

”Det er korrekt, at der efter sommerferien har været store problemer med antallet af bycykler i Rødovre. Det aktuelle hærværk er imidlertid så omfattende og en så usædvanlig situation, at det er vurderingen, at det fritager By- og Pendlercykelfonden for ansvar. Det betragtes med andre ord som force majeure,” udtaler teknisk direktør Poul Jepsen.